Setenta años después de la muerte Frida Kahlo, la 'fridamanía' está más viva que nunca

Es difícil no vislumbrar una imagen clara cuando se nombra a Frida Kahlo (Coyoacán, Ciudad de México, 1907-54). La artista mexicana ha sido iconizada en todo el planeta. La exposición inmersiva, Frida, la vida de un mito, que ya recaló en España, acoge miles de visitantes estos meses en Singapur.

Un documental de Carla Gutiérrez, galardonado en el pasado Festival de Sundance con el Premio de Edición Jonathan Oppenheim, nos la acerca como si la tuviésemos en frente. La actriz Fernanda Echevarría del Rivero lee los diarios, cartas (en inglés o en español, dependiendo del idioma en el que los escribió la artista) y parte de sus entrevistas, mientras en la pantalla reviven sus cuadros animados y material fotográfico de archivo.

Frida Kahlo, la artista, la revolucionaria, la amante, la esposa, la bailarina, la comunista, la bisexual… La 'fridamanía' la ha estampado en camisetas, tote bags, muñecos, tazas, pósters y hasta en la cartelera de Hollywood: Salma Hayek la interpretó en el biopic Frida de 2002, por la que fue candidata a los Oscars. Hasta nuevas fragancias: la marca Lolita Lempicka relanza Frida Kahlo Eau De Toilette y Lolita Lempicka Le Parfum, dos aromas florales con un toque dulzón, cuyos frascos se visten, como no, de rojo y azul. También hay vasos tequileros y hasta una línea cosmética. Su imagen además ha sido emblema de promoción turística, no solo con su museo, la famosa Casa Azul, sino con tours por México DF.

La mercadotecnia, en cualquier caso, no es nueva. Arrancó cuando ella vivía. Como otros grandes magos de la mitología moderna (Andy Warhol o Dalí), Frida Kahlo manejó los hilos. Martha Zamora lo deja claro en Frida: el pincel de la angustia. La pintora era muy consciente del influjo de la estética: flores en la cabeza, faldas largas, rebozo en los hombros, joyería y una sola ceja. Todo aderezado por el arte popular mexicano y la cultura precolombina. Zamora afirma que Frida era parte mito y parte realidad.

Portada del libro 'Frida: el pincel de la angustia' de Martha Zamora. ST. MARTIN S PRESS EDITORIAL

"Algo que es muy difícil para los investigadores que estudiamos su vida porque hay que separar lo que ella te dice, lo que ella cuenta y lo que es la realidad. La columna, por ejemplo, nunca se le rompió, pese al cuadro de La columna rota. Ella padecía escoliosis. Tampoco tuvo poliomielitis, aunque lo dijera en varias ocasiones", asegura.

Prueba de su resistencia es el éxito de Frida Kahlo, una biografía (editorial Lumen), un libro ilustrado lanzado en 2016, pero que ahora se reedita con contenido inédito, nuevos dibujos y un capítulo con las recetas de Frida. "En ocasión del setenta aniversario de su fallecimiento, publicamos una edición especial de Frida Kahlo. Una biografía, el fenómeno editorial con el que María Hesse ha conquistado a más de cuatrocientos mil lectores en dieciocho países. La ilustradora revisita su célebre álbum de la pintora mexicana, incluyendo ilustraciones inéditas y un capítulo dedicado a sus recetas culinarias", afirman desde la editorial.

Portada de 'Frida Kahlo. Una biografía' (Edición especial). LUMEN

María Hesse nos guía por la vida y obra de la autora con unos dibujos inspirados en el universo de la mexicana, pero que son tan personales como todo lo que crea Hesse, sevillana de adopción, ilustradora desde los seis años y autora de otros éxitos editoriales como Bowie. Una biografía (2018), El placer (2019), Marilyn. Una biografía (2020) y Malas mujeres (2022); todos en Lumen.

"Tenía claro que no quería imitar su estilo, para eso ya está su obra. Aquí encontramos la vida y obra de Frida vistas por mí. Quería, eso sí, conservar su esencia pero, sobre todo, en lo emocional. He tenido que investigar mucho y comprenderla, meterme de lleno en su piel", nos cuenta Hesse. La parte manuscrita son textos de la propia Frida. "Extractos de sus diarios, cartas, cuadros y entrevistas. Así que para diferenciarlos decidí imitar la caligrafía que ella incluía en sus cuadros", detalla.

Kahlo no entendió el feminismo como lo entendemos actualmente, de ahí, que críticas de arte como Sandra Barba aseguren que ella no se hubiera calificado a sí misma como feminista. Pero el feminismo de los 60 y 70 la resignificó como icono libre y fuerte. Recordemos que Kahlo tuvo a hombres y a mujeres como amantes – el secretario de Trotsky, Trotsky, los pintores Ignacio Aguirre, Georgia O'Keefe y Jacqueline Lamba, el escritor catalán Josep Bartolí– y vivió su sexualidad alejada de las convenciones.

Aunque, como bien se ha hecho hincapié en todas sus biografías, la relación con Diego Rivera fuera todo menos equilibrada. "Frida se puso de moda antes de que la última ola del feminismo cogiera fuerza. De hecho, no creo que sea un referente claro dentro del movimiento porque ella no hizo una lucha como tal", afirma Hesse y añade: "Para mí es referente. Me encanta su obra. Pintaba con mucha honestidad: por eso, conecta con tanta gente. También me fascina su vida, como la de tantas otras muchas artistas, a las que lamentablemente todavía no se les da el espacio que merecen".