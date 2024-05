Cancelan el concierto de Nicki Minaj en Ámsterdam tras su arresto por posesión de drogas

La rapera estadounidense Nicki Minaj no actuará este domingo en la capital neerlandesa después de su arresto la semana pasada en el aeropuerto de Ámsterdam con marihuana en la maleta, por lo que fue multada con 350 euros, informó este viernes el organizador Mojo, mientras, la artista acusa a la policía neerlandesa de "racismo".

No está claro quién tomó la decisión de cancelar el concierto, puesto que Mojo se limitó a informar de que la rapera estadounidense no actuará en Ámsterdam: "Debido a los eventos de la semana pasada, el espectáculo de Nicki Minaj el domingo 2 de junio en Ziggo Dome, Ámsterdam, ya no se llevará a cabo. Las entradas serán reembolsadas en el punto de venta".

Minaj fue detenida el pasado fin de semana en Schiphol por posesión de drogas blandas, puesto que llevaba en su equipaje entre 30 y 100 gramos de marihuana, que, según la cantante, pertenecían a sus guardaespaldas.

La artista retransmitió en directo en sus redes sociales su arresto y las conversaciones que mantenía con la policía militar (marechaussee) en el aeródromo.

La rapera estaba de camino a Manchester para un concierto de su gira Pink Friday 2 World Tour, pero ese evento no pudo realizarse porque llegó tarde a la ciudad británica debido a su arresto en Ámsterdam.

Finalmente, la artista natural de Trinidad y Tobago, cuyo nombre real es Onika Tanya Maraj-Petty, recibió una multa de 350 euros, lo que supone que la infracción quedará registrada en su expediente penal como "antecedente" en Países Bajos, pero esto no impide que pueda celebrar conciertos en el país.

Racismo

Anoche, la cantante declaró en otra transmisión en sus redes que considera que fue tratada “de manera racista” en el aeropuerto y acusó a la gendarmería holandesa de decidir revisar su equipo debido a su color de piel, asegurando que los agentes masculinos se habían "divertido" con la situación. "No recuerdo cuándo me he sentido tan infeliz", dijo la artista.

En respuesta a estas acusaciones, la policía militar neerlandesa niega haber actuado de manera racista con la cantante y lamenta que se haya sentido “maltratada”.

Un portavoz advirtió a la agencia neerlandesa ANP de que los agentes "siempre actúan" cuando hay sospechas de infracciones, "independientemente del origen, de quién eres, de dónde vienes o a dónde vas”.

"Es una pena que ella lo percibiera así. La detuvimos cuando encontramos decenas de porros en su equipaje. La señora fue liberada cuatro horas después de la detención en consulta con el fiscal y tras el pago de una multa. Creo que todo se manejó de manera muy correcta. Es molesto que decida ahora jugar esa carta (del racismo)", señaló.