Sara Herrero, neuropsicóloga: "Detrás del fracaso escolar, habitualmente se encuentran trastornos del neurodesarrollo"

El final de cada curso escolar suele ser una época de reflexión para muchos padres, particularmente cuando notan que sus hijos tienen serias dificultades para mantenerse al día con el contenido académico. En estas circunstancias, los gabinetes especializados se vuelven sumamente importantes. Estos lugares proporcionan un entorno donde médicos y terapeutas pueden llevar a cabo evaluaciones detalladas para determinar el origen de las dificultades que enfrenta el niño.

Los padres acuden a estos gabinetes buscando respuestas y soluciones para ayudar a sus hijos a superar las barreras que afectan su rendimiento escolar y, en algunos casos, su bienestar emocional. Los profesionales en estos centros realizan evaluaciones completas que pueden incluir pruebas psicométricas y neuropsicológicas, así como evaluaciones del desarrollo motor y del lenguaje. Este enfoque multidisciplinar permite identificar no solo las dificultades académicas específicas del niño, sino también cualquier problema subyacente que pueda estar influyendo en su situación.

Una vez identificado el origen de las dificultades, los profesionales del gabinete colaboran con los padres y el equipo escolar para diseñar un plan de intervención personalizado que atienda las necesidades específicas del niño. Este plan puede incluir terapias individuales, apoyo educativo adicional, adaptaciones curriculares o recomendaciones para aplicar en el entorno escolar. El objetivo final es proporcionar al niño las herramientas y el apoyo necesarios para superar las dificultades y alcanzar su máximo potencial tanto académico como personal.

Sara Herrero es neuropsicóloga y directora del Gabinete Multidisciplinar de la Fundación Querer.

Siempre que atravesamos un fin de trimestre, aumentan las llamadas a Gabinete. ¿Cuáles son las incertidumbres más habituales entre los padres que llaman?A estas alturas del curso, las familias suelen acudir a nosotros preocupados por el rendimiento académico de sus hijos cuando no ha sido el esperado o las notas no se corresponden al esfuerzo realizado desde casa. También, nos consultan cuando han pasado todo el curso con dificultades específicas en materias clave como matemáticas o lengua, de cara a trabajarlo durante este verano a través de clases de apoyo.



Y, por supuesto, cuando se han detectado desde el aula la presencia de problemas de atención y concentración, o comportamientos disruptivos. Desde el gabinete, damos respuesta a las preocupaciones de las familias y nos ponemos manos a la obra para que el curso siguiente no resulte complicado.