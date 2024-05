Así fue el enfado de Finito de Córdoba con su mujer, Arantxa del Sol, cuando esta volvió de 'Supervivientes'

La vuelta de Arancha del Sol de Honduras, donde estuvo como concursante de Supervivientes, no está siendo tan amable como parecía. Al hilo de la participación de la exmodelo en el reality, surgió la amistad que mantuvieron hace años su marido, el extorero Finito de Córdoba, con la mujer de Ángel Cristo (también exconcursante), Ana Herminia.

Según algunas fuentes citadas por la revista Lecturas, "Juan [Finito de Córdoba] está en desacuerdo por cómo ha gestionado Arantxa el tema de Ana Herminia y eso les ha generado un problema en la pareja. Cree que ha hecho crecer el tema y la culpa, en cierta forma, de haberlo agrandado mucho más. No está de acuerdo". Así explicaba Carmen Borrego (también exconcursante) cómo estaría ahora el matrimonio.

Primeramente, Arantxa no ocultó a su llegada a España en las galas del concurso a las que ha acudido antes de ser vetada (presuntamente por pegar a Ángel Cristo y contarlo) que no le hace gracia que vea la luz esta amistad antigua de Ana Herminia.

Esto provocó que Arantxa abandonara el plató molesta porque la relacionen con la mujer de Cristo, con quien comenzó una buena relación pero que terminó rota por sus diferencias finales con él.

La propia Arantxa confesó haber hablado con su marido para aclarar algunas cosas, por ejemplo que no fuera a recibirla al plató el día de su llegada. Todo esto no habría gustado nada al torero, según las hermana de Terelu Campos, ya que a su parecer le estaría dando mucha más importancia de la que tiene el asunto.

Esto haría que la pareja no estuviera viviendo un momento tan idílico como parece, aunque tras 25 años de matrimonio, su salud no corre peligro. El bache no es por su afecto sino porque el asunto de Herminia con Finito les ha desbordado un poco y no lo están procesando bien.