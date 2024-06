El PP pide al Gobierno que eleve la educación en finanzas ante la "analfabetización" de los españoles con respecto a otros países

El PP apunta a la formación financiera en los colegios y en los puestos de trabajo como remedio a los problemas económicos de los españoles. En un momento de pérdida de capacidad adquisitiva y un aumento de la incertidumbre financiera, los populares ven la "necesidad urgente" de mejorar la educación en este ámbito, especialmente entre los jóvenes. Por eso, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una iniciativa en el Congreso por la que insta al Gobierno a poner solución a la "analfabetización" de la población.

Por un lado, colaborando con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el Plan de Educación Financiera. Por otro, promoviendo y elaborando la formación financiera didáctica dirigidas a jóvenes, así como estudiando su implementación efectiva tanto en las aulas como en las empresas. También proponen implementar las campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes fuera del ámbito escolar, por ejemplo, utilizando medias digitales y redes sociales para llegar a un público mas amplio y, después, evaluar y reportar cada año el impacto de estos programas de forma transparente.

En la iniciativa, ya exponen qué materias o herramientas deberían ofrecerse a los españoles desde jóvenes: desde la planificación financiera a la importancia del tipo de interés compuesto a la hora de ahorrar, la gestión de los riesgos o cómo afecta la inflación al día a día de las personas, para que, cuando llegue el momento de tomar una decisión, puedan valorar de mejor manera los condicionantes a los que se enfrentan. Además, proponen enseñar a cómo leer una nómica para cuando los jóvenes se incorporen al mundo laboral o los pasos a seguir en caso de que quieran ser autónomos o crear una empresa. Asimismo, recalcan la enseñanza de la digitalización del sistema financiero.

El motivo de la iniciativa parte de que si bien las personas necesitan tomar decisiones financieras importantes a lo largo de su vida, estas no adquieren la formación durante su etapa de escolar obligatoria. "No hay materias específicas en el sistema educativo español que permita a todos los estudiantes adquirir conocimientos financieros a lo largo de las etapas de educación obligatoria", aseguran los populares en la proposición no de ley. Por lo que concluyen que esto provoca que "los jóvenes se sitúen por debajo de la media en términos de alfabetización financiera respecto a países del entorno, colocando a los españoles en desventaja frente a los jóvenes alemanes o franceses".

Así lo manifiestan en base a varios informes oficiales, empezando por el del Banco de España. Su 28 Encuesta de Competencias Financieras (ECF) que publicó en 2003 pone de manifiesto la "reducida cultura" de los españoles en este relevante ámbito. Entre otras cuestiones, revela que el 81% de la población española no sabe responder correctamente a tres preguntas básicas sobre finanzas. "Este déficit de conocimientos es particularmente preocupante entre los jóvenes, quienes enfrentan desafíos significativos para gestionar sus finanzas personales y planificar su futuro económico".

Los populares también acuden a los últimos datos de la Comisión Europea, los cuales señalan que, solo el 19% de la población española tiene un nivel de conocimiento financiero elevado, situándose por debajo del promedio de la Unión Europea, que es del 26%. Somos el cuarto país europeo con menor porcentaje de poblaci6n con niveles de educaci6n financiera elevados". A lo que los de Alberto Núñez Feijóo añaden que esta falta de alfabetización financiera "se traduce en una menor capacidad para tomar decisiones informadas, lo que puede llevar a errores costosos, endeudamiento excesivo y falta de preparación para imprevistos financieros".

Y es que, según consta en la iniciativa, la reducción de la riqueza neta mediana de las menores de 35 años en un 25% entre 2020 y 2022, y el colapso de la capacidad de ahorro, reflejan una "realidad alarmante": los jóvenes españoles no están equipados con las herramientas necesarias para enfrentar la realidad financiera actual". Por todo ello, los populares insisten en que se deben reforzar la educación financiera así como los cursos gratuitos que ya ofrece el Plan de Educación Financiera, pero que "a la luz de los datos mas recientes" estos cursos no llegan al conocimiento de los ciudadanos.