Diego Matamoros muestra los resultados de su nuevo tratamiento estético: "Siempre busco una mejora y naturalidad"

Diego Matamoros ha decidido volver a ponerse en manos de su doctora para corregir unas imperfecciones en su rostro. El influencer ha confesado que se veía la cara un poco cansada y las facciones menos pronunciadas, y es por ese motivo que se ha sometido a un tratamiento estético.

Un mes después de realizárselo, el exconcursante de Supervivientes ha enseñado los resultados a sus más de 400.00 seguidores en Instagram. Ha subido varias stories explicando el procedimiento y ha mostrado los resultados. "Os voy a contar lo que hice hace un mes, pero evidentemente ahora tengo el resultado óptimo", ha empezado a contar.

"Decidí volver a hacer lo que más me apetecía, lo que me hice es un face up, que es meter ácido hialurónico a puntos concretos. Y lo que hace es perfilar las facciones", ha comentado el hermano de Laura Matamoros. Además, añadió que él, en su caso, decidió hacerlo en la zona alta, los pómulos y el arco mandibular.

Todo este tratamiento sirve para prevenir la flacidez y aparentar menos cansancio en la cara. Por otra parte, ha aprovechado que estaba en la clínica para realizarse un "bye bye arrugas" con unos neuromoduladores que quitan las líneas de expresión que salen por el estrés.

Historia de Instagram de Diego Matamoros. INSTAGRAM

Por último, quiso destacar que en 30 minutos tuvo la cara perfecta, sin dolor. "Mis facciones son más masculinas, más proyectadas, me he quitado la cara de cansancio y estoy supercontento", ha concluido Diego Matamoros.