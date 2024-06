Javier Esteban: "A la Plaza de España no le pasará nada mientras Icónica esté aquí"

El director de 'Icónica Santalucía Sevilla Fest', Javier Esteban, explica los detalles de esta cita musical que reunirá del 7 de junio al 16 de julio en la Plaza de España a 42 artistas y grupos conocidos del panorama internacional, nacional y local. El festival, que cumplirá en esta edición cuatro años, tiene su germen en 'Green Cow Music', una productora de eventos sevillana creada por Esteban y todo un ejemplo de talento joven y femenino, con una plantilla y puestos de dirección ocupados en su mayoría por mujeres.

Como director del 'Icónica Santalucía Sevilla Fest', ¿Cómo describiría este evento?Es lo que le faltaba a Sevilla en la moda que hay ahora mismo de festivales boutique y de ciclo. Desde que desapareció 'Territorios', la ciudad no tenía un gran festival. Pretendíamos que tuviera mucha esencia de Sevilla y, para eso, mezclamos el patrimonio histórico, como es el monumento de la Plaza de España; y el natural, como es el parque de María Luisa; con la música y la gastronomía. Lo metimos todo en la coctelera y salió esto que tanto éxito está cosechando.

El festival comenzó siendo en otoño y se ha pasado al verano. ¿Cuál es la razón, con las altas temperaturas que hace en Sevilla?La idea siempre fue hacerlo en junio y julio. El primer año, 2021, como todavía salíamos de la covid decidimos cambiarlo para septiembre-octubre y mantuvimos la fecha en la segunda edición para poder trabajar cómodos. Después, nos fuimos al verano porque la apuesta que presenté en el Ayuntamiento es su momento era intentar revitalizar esos meses. En otras épocas, Sevilla tenía su turismo, pero había demasiado miedo al calor y llevábamos una serie de años en los que estos eran temporada muerta, no baja. Nuestro proyecto pretendía relanzar el verano sevillano y ahora podemos decir que lo hemos conseguido con un impacto económico alto y con muchas pernoctaciones.

¿Cuál es el impacto económico del Icónica?El año pasado, que fue el primero de junio-julio, pese a que todo el mundo nos llamaba diciendo que estábamos locos por hacer el festival con el calor, fue superior a 70 millones de euros, según la Cámara de Comercio. En 2023 Icónica se convirtió en el tercer evento de la ciudad después de la Semana Santa y la Feria y en el primero de carácter privado. No hay ninguna partida de presupuesto público que nos financie y, para nosotros, como sevillanos, es un placer y una emoción contribuir a la ciudad con esa repercusión.

¿Cómo lo han logrado en solo tres años?Hemos conseguido que la gente venga porque ver un concierto en cualquier pabellón no es lo mismo que verlo en la Plaza de España. Es una experiencia tanto para el público como para el artista y eso ha hecho que Icónica atraiga a mucha gente de fuera. Esa es la clave. Vienen, aprovechan para comer en Sevilla, que se come muy bien, para disfrutar del ambiente, salir por la noche y visitar algún monumento más. Tenemos muchos condicionantes como ciudad y lo que le faltaba era el festival que no tenía, que suma todas las sinergias.

¿Pensaban que iba a tener tanto éxito en un principio?Es sorprendente, porque cuando empecé en la música, en la que llevo unos siete años, hacía conciertos en Madrid, en Barcelona, en Málaga, pero echaba de menos hacer cosas en mi ciudad. Entonces, todos los promotores me decían que Sevilla era un punto negro, que no se vendían entradas, que era muy complicada. Tenía la ilusión de darle la vuelta a eso. Hemos trabajado con mucho cariño y creado un proyecto en el que hemos dado con la tecla, además, recuperando el uso primitivo para el que fue creada la Plaza de España.

¿Cuál es su postura sobre la polémica generada en torno a este monumento? Estoy súper de acuerdo con toda la polémica que se ha generado porque la Plaza de España hay que cuidarla. Es un monumento de la ciudad y hay que estar alerta para que no le pase nada. Sufre bastante vandalismo y hay que buscar remedio. Cuando empezábamos no había un presupuesto destinado a su mantenimiento, el Ayuntamiento le destinó unos 100.000 euros y el Icónica le deja al Ayuntamiento casi 300.000 euros. En la Plaza de España se habían hecho muchos eventos, se privatizaba para cosas que aportaban muy poco a la ciudad, como congresos o cenas. Hay que hacer las cosas bien y lo importante es que esté todo muy auditado, como nosotros, que lo estamos por la Junta, el Ayuntamiento y por una auditoría privada que hemos contratado. Además, hemos incorporado al equipo a dos técnicos expertos en Patrimonio que cuidan de eso.

Hay muchas quejas sobre el deterioro que sufre por la celebración de grandes eventos y el alcalde dijo que no admitiría más carpas aquí.Trabajando bien se puede conseguir que la Plaza de España no solo sea más conocida, sino que tenga una vida más larga y, mientras estemos aquí, puedo asegurar que no le va a pasar nada. La Unesco y todos los estamentos públicos que trabajan en la conservación de los bienes patrimoniales dicen que lo mejor que le puede pasar a un BIC es que se use para la cultura y en eso estamos nosotros. En la Arena de Verona, construida antes de Cristo, y en el Teatro de Mérida, se hacen conciertos. Además, estamos en un Bien de Interés Cultural que se creó como auditorio de la ciudad. Estamos recuperando este uso y enseñando a toda la ciudadanía y al público que Aníbal González tuvo un encargo que fue crear el auditorio de verano y lo hemos recuperado para eso.

El director de Iconica Fest, Javier Esteban, junto a uno de los bancos de la Plaza de España Salvador López Medina

Tienen contrato hasta 2025 ¿Han tenido ya alguna conversación con el con el Ayuntamiento para renovar en 2026?Lo que nos transmite el alcalde, con el que nos hemos reunido muchas veces, es que un evento como Icónica no puede desaparecer porque se ha conseguido un impacto económico brutal y encima en los meses más bajos. El año pasado, que hizo mucha calor, registramos números muy espectaculares y aunque en el verano en Sevilla no invita a pasear en esta explanada tan grande, nosotros enseñamos la Plaza de España de noche y de una manera diferente.

¿Es indispensable que se siga celebrando en la Plaza de España o habría posibilidad de cambiarlo de ubicación dentro de la ciudad?Es la apuesta desde un principio. No pensamos en hacer un festival en Sevilla, sino en la Plaza de España. Por aquí han pasado artistas de gran renombre, como Patti Smith o Scorpions y todos han cerrado informativos a nivel europeo mostrando esta joya. Siempre pongo el ejemplo de cuando éramos pequeños, que los padres dejaban el salón para cuando vinieran las visitas y nos quedábamos todos en un pequeño espacio. Las cosas hay que usarlas y lo importante es hacerlo muy bien.

¿Por qué no se plantearon este festival donde a priori pensaban que fuera a tener más éxito, como Madrid o Barcelona?Los presagios eran que Sevilla no vendía entradas, que era un problema y no se debería hacer nada. De hecho, intentamos tener de socios a grandes promotores, con más histórico y experiencia que nosotros, y no conseguimos nada. Todos nos decían que era una locura hacer algo en Sevilla. Tenemos la suerte de ser sevillanos como empresa y a nosotros nos apetecía mucho aportar a la ciudad. Hacer un concierto en Madrid, recaudar y venirte es bonito porque haces negocios, pero si aportas a tu ciudad, aportas a su economía y a su patrimonio, lo es mucho más. Venía de la tele, me he cambiado a la música por amor, no por negocios. Es muy satisfactorio.

¿Os habéis planteado expandirlo a otros sitios de España, a raíz del éxito que tiene en Sevilla?Nos llaman muchas veces para comprarnos la marca y para llevarlo a otros sitios. Pero ahora mismo estamos en una fase en la que estamos creciendo mucho y nos estamos dedicando a Sevilla. Estamos cómodos, las entidades están respondiendo bien, nos tienen en estima y nos lo demuestran. Y también es muy cómodo salir de tu casa dando un paseo y llegar a la oficina y, sobre todo, es muy inspirador. Tuve la posibilidad de irme a Madrid hace unos años y la descarté. Voy a menudo y me gusta, pero para hacer un festival tienes que conocer la ciudad, cómo es la gente, qué es lo que le puede gustar, cómo reacciona ante ciertas cosas. Conocer la idiosincrasia de una ciudad es muy complejo. Yo esta la conozco y eso me permite hacer muchas cosas.

¿Y cómo surgió la idea?El motivo es que en 1989, tenía siete u ocho años, se presentó aquí la mascota de la Expo 92, Curro. Mis padres me contaron que dentro estaba la mujer que daba vida a Espinete, de 'Barrio Sésamo', y estaba súper emocionado. No sabía lo que era la Expo ni me lo imaginaba, pero aquello fue una locura para todos los sevillanos, imagínate para un niño. Vi un espectáculo que ha sido irrepetible. Flipé. Hubo un vídeo mapping de los cuatro elementos y se veía la plaza entera azul o como si estuviera ardiendo. Se tiraban desde la torre dos mascotas, el sol y la luna, y salió Curro de la fuente. Leí hace poco que hubo más de 80.000 personas. Fue un espectáculo brutal para la época, que no se había visto antes en Sevilla y es el que más me ha impactado de toda mi vida.

Y, ¿tan pequeño tuvo esa visión de futuro?Siempre me quedó la cosa de hacer algo en la Plaza de España, por el sentido que tiene, es un semicírculo, ahora que se llevan tanto los espectáculos inmersivos. Cuando me dedicaba a la tele, no se me ocurría nada y al pasarme a la música lo tuve claro. Estaban de moda los festivales boutique y pensé que me encantaría hacer uno en la Plaza de España.

Javier Esteban, director de 'Icónica Santalucía Sevilla Fest' en la Plaza de España Salvador López Medina

¿Qué cree que ha aportado 'Icónica Santalucía Sevilla Fest' a la ciudad? Una visión a nivel cultural diferente. Faltaba ese turismo, que tan importante es, ahora que se habla tanto de ello. Las entidades dicen que uno de los mejores visitantes es el cultural, porque viene con dinero, va a cenar a buenos sitios, se mueve en taxi y, aparte de ver un concierto, visita monumentos. Es un turista muy especial e interesante y genera una riqueza en la ciudad. No es el del deporte, que igualmente está bien, o el de la despedida de soltera, que es más complejo. 'Icónica' también ha puesto a Sevilla en el mapa a nivel artístico. Antes apenas venían grandes conciertos y este año tenemos unos cinco, de los que dos son internacionales. Antes, el artista entraba en España, hacía Madrid, Barcelona, y algunas veces, Marbella, por el 'Starlite' y, ahora, siempre piensan en Sevilla. Este año en 'Icónica' tenemos, sino el mejor, uno de los mejores carteles a nivel nacional.

¿Cuál es la clave para conseguirlo?Somos muy exigentes e intentamos darle al festival lo máximo que se pueda y tanto la producción, que ejercemos aquí, como el recinto generan emoción no solo al público, sino también al artista. Hemos vivido grandes momentos en los que artistas de gran renombre han dicho, "pero esto qué locura es, dónde voy a tocar", y eso hace que hagan un concierto mucho más especial. Hay artistas internacionales, como Deep Purple o Scorpions, que se han hecho la foto de su tour nuevo en la Plaza de España y en todos los carteles de todas las ciudades del mundo está este monumento. Son muchas cosas que hacen que el cartel vaya creciendo.

¿Cómo llegan a converger artistas de tan diferentes estilos o popularidad, como The Prodigy, Ricky Martin o Siempre Así?Estoy súper satisfecho de tener este año en el mismo cartel a The Prodigy y a Siempre así, que quizás sean los dos extremos de esta edición. Cuando empezamos en Icónica pensamos en un cartel súper ecléctico y la causa era que estábamos en un sitio público y céntrico. Si queríamos ser el festival de Sevilla y que todo el mundo se viera identificado, no podíamos hacerlo para un target concreto, sino para todos los públicos. Era la intención y creo que lo vamos consiguiendo, con un cartel tan variado, con música latina, electrónica, flamenco, jazz...

¿Hay algún artista que haya tenido alguna exigencia en particular?Aquí no ha habido cosas excesivamente graves ni tampoco hemos tenido muchas. Lo de las exigencias es un mito. Suelen ser más de las oficinas que de los artistas. Hay una anécdota que pasó con Jennifer López, en el festival 'Marenostrum'. Nos pidieron un palé de agua y otro de barritas de una marca concreta que solo se comercializaban en Estados Unidos. Nos costó la vida traerlo porque en la aduana decían que estábamos comercializando y tuvimos que hablar con el Gobierno. Llegó Jennifer López, se fue, y el palé no se llegó a desembalar. Nadie exigió el agua ni las barritas. Fue un detalle que te hace aprender del negocio en el que estás y la de cosas que pueden pasar.

¿Cuál ha sido el artista más difícil de traer?Todo es difícil, hay un equipo muy grande trabajando, que ya está preparando los de 2025 y 2026. Este año tengo mucha ilusión con la noche de 'Arcade Fire', '!!! (Chk Chk Chk)' y 'Órbital', porque es de las actuaciones que nos diferencia del resto de festivales de ciclo. Siempre me ha gustado hacer cosas diferentes y pretendemos no tener el mismo cartel que pueda tener ‘Starlite’, ‘Marenostrum’ o 'Las Noches del Botánico'. También estoy muy orgulloso de haber conseguido que en el cartel no solo convivan iconos de la música nacional e internacional, sino también los de la música local, como Raimundo Amador, Kiko veneno, Siempre así o Derby Motoreta’s Burrito Cachimba. Además, no están metidos con calzador, sino que pegan porque son noches diferentes y entran en ese eclecticismo del cartel, sin bajar el nivel.

¿Cómo será esa noche diferente con '!!! (Chk Chk Chk)'?Es un tipo de rock indie que suele estar focalizado en grandes festivales como ‘Mad Cool’ y ‘BBK Live’, de tres días, a los que suelen asistir estos artistas y un público muy concreto. Nos hemos permitido el lujo este año de tener una pincelada de una noche para ese tipo de público con este tipo de música y es algo que nos hace muy feliz porque marca la diferencia.

¿Hay algún grupo o artista que os gustaría que viniera?Tengo un listado de cien nombres que todavía quedan por venir, pero no es lo que yo quiera sino es lo que queramos dentro de lo que se ofrece. Esto es como cuando te sientas en un bar, tienes un menú y eliges sobre lo que hay. No puedo decir ninguno porque estaríamos desvelando cosas que están para el año que viene y aquí se trabaja con ofertas.

¿Hay alguno que no hayáis conseguido que actúe en Icónica?No podemos acceder a cualquier artista, el máximo aforo que tiene la plaza es de 18.000 personas y para algunos se quedaría corto. El año pasado anunciamos aquí a SFDK y lo tenemos el 22 de junio en el Estadio de la Cartuja porque se vendió demasiado. Siempre me quedé con las ganas de haber visto aquí a Michael Jackson, pero tampoco hubiéramos tenido capacidad de traerlo a la Plaza de España, se hubiera merecido un estadio de 60.000 personas. También me hubiera gustado traer a Rocío Jurado. Ese eclecticismo que he querido darle al festival, me pasa a mí y es el carácter del sevillano, que a todo el mundo le gusta todo. Puedes ver a un tío por la mañana de rockero y por la tarde con un traje de chaqueta en la Feria. Somos muy de lo nuestro.

Ha comentado que viene mucha gente de fuera, ¿de dónde procede el público?Viene de todas partes del mundo. El año pasado el 16% de las ventas procedían de fuera de España. Es brutal llevando solo tres años que trascienda a otros países y que la gente sepa que esto está aquí. Es algo para estar orgullosos. De fuera de la provincia de Sevilla son el 46%. No solo la gente de Sevilla disfruta, sino también la de otros sitios, que apuesta por la ciudad en la temporada menos amable a nivel temperatura.

El director de Iconica Fest, Javier Esteban, en la Plaza de España Salvador López Medina

No paran de lloverle los premios a este Festival. ¿Cuáles son los que más enorgullece a 'Green Cow Music', organizadores del evento?Del que más orgulloso estamos fue el que nos entregaron el primer año, que nacíamos como algo muy pequeñito. Teníamos mucha ilusión y sabíamos lo que teníamos entre manos, pero que en esa primera edición nos dieran el premio a Mejor Nuevo Festival y también al Mejor Festival de Ciclo, contra festivales espectaculares que llevan muchísimos años, nos sorprendió mucho y todavía recuerdo de manera especial aquella noche. Nos están dando ya muchos. Es bonito recibirlos porque suponen un premio al trabajo de todos, de un equipo grande y a una idea que nació hace ya unos años. Esta edición nos han dado al de mejor lugar, pero ahí nosotros tenemos poco que decir, más que tuvimos la idea de proponer esto en la Plaza de España.

¿Habrá alguna novedad en particular en esta edición?La hay en la restauración. Hasta este año la hemos hecho con la familia Robles, a la que estamos súper agradecidos, pero esta edición lo cambiamos porque concluía el contrato y han decidido no renovar. Tendremos restauradores diferentes para cada sitio y cada uno va a intentar dar de sí lo mejor para que el público acuda. A nivel estructura no ha cambiado mucho, pero siempre intentamos mejorar la producción, la calidad y, a nivel visual, que todo esté cada vez más integrado y bonito para la experiencia del usuario. En todas las reuniones con el equipo siempre digo que a mí lo que me gustaría sentir en 'Icónica' es lo que yo sentí en la Expo 92, que era un niño, pero ya me daba cuenta que desde que ponías un paso en el recinto todo el mundo estaba al servicio de que tú te lo pasaras bien. Eso creo que es espectacular y es lo que intentamos desde 'Icónica', ir mejorando cada día.

Otros años ha habido guiños a la Expo 92, ¿habrá alguno en esta edición? En 2022, que fue el 30 aniversario, tuvimos un concierto especial como música de los 80 y cada noche aparecía Curro por estas galerías. Soy un enamorado de aquella época porque me cogió muy pequeño, pero los recuerdos son imborrables. Aquello, aparte de lo que ha dejado como legado a Sevilla, nos hizo pasar al futuro de un día para otro y eso ha dejado un gran sello en la ciudad de prosperidad y de confianza en el propio sevillano, que fue capaz de llevar aquello a cabo. Siempre lo tenemos en mente y estamos negociando porque me gusta ver a Curro por aquí dando vueltas, y como icónica que somos, es bueno que todos los iconos que podamos los arrastremos hasta aquí en estos dos meses.