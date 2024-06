Nuria Pérez, 'podcaster' y escritora: "Exploro las identidades no permitidas de la mujer"

Nuria Pérez ganó un Premio Ondas en 2022 por su podcast de culto: 'Gabinete de Curiosidades'. Sus cuatro temporadas se convirtieron en un regalo para los sentidos, en una revolución para satisfacer nuestra curiosidad. Nuria tiene la habilidad de entretejer palabras e historias, de atesorar emociones, de inspirar y remover. Lo hizo a través de su voz y ahora vuelve a conseguirlo con su primera novela: No tocarás.

​Mary, Adela y Marta. Estas tres mujeres protagonizan tu historia. ¿Cómo ha sido la construcción de la psicología de cada una de ellas?Hay un arranque general común a las tres que es el pecado, unido a la culpa que genera. A través de esta emoción empecé a desarrollar todas las partes psicológicas que conlleva la culpa en las mujeres. Adela explora toda la parte de identidades no permitidas en la mujer, la utopía de la conciliación, o el hecho de que no podamos brillar en lo que hagamos fuera de la maternidad, o de la carga mental que genera ésta. Unido también al miedo a la locura. En trabajos intelectuales nos lo solemos preguntar: qué pasará el día que no nos funcione la cabeza. Depender de tu cordura y lucidez para desarrollar tu máxima vocación y ganarte la vida genera una incertidumbre importante. Mary tiene mucho de las infancias de mi generación en colegios religiosos, donde la culpa y la confesión siempre estaban muy presentes. Y en Marta exploro el miedo, sobre todo a las segundas oportunidades, que parece que cuestan más en el lado femenino.



En tu libro hay muchos guiños a la maternidad. ¿Es inevitable aplicar este rol de alguna forma cuando hablamos de ese mundo femenino?No fue a propósito. Sí que pienso que es inevitable cuando hablas de mujeres de una cierta edad y de esas épocas, en las que se asumía que la naturaleza te dotaba de ese afán por cuidar. Sí que me interesaba hablar de otras formas de familia no nucleares, de las tribus que se pueden generar alrededor de los perros, por ejemplo.

¿Esa tribu perruna es la que le sigue a la tribu de la crianza materna o la que se crea en su defecto?Puede ser que en su defecto, sí. Al menos la que he encontrado yo, aquí en mi barrio de Salesas, que se ha formado por sustitución a la paternidad, aunque también, encuentro muchos casos post crianza, muchas personas ya de cierta edad con el nido vacío y que se dedican a dar continuidad a su rol de cuidador con una mascota ahora. Tengo muy claro que hombres y mujeres florecen en grupo y compartiendo objetivos comunes. De ahí surge la necesidad de la formación y la pertenencia a diferentes tribus.

Dices en la novela que para Adela, madre de dos hijos, sus libros también son sus criaturas y que escribir es todo para ella. ¿También es tu caso?Sí, totalmente. Mi vida ha cambiado muchísimo con los años, a nivel personal, profesional, geográfico, también con las etapas y el progreso natural de la maternidad, y al final mi única constante es la página en blanco. Es mi hogar, mi refugio. La manera de sentir que estoy en mi sitio es sentarme a escribir. Me da respuestas, consuelo, es mi buena amiga. Y claro que mis proyectos son mis hijos, les dedico tiempo, protección, pasión, cuidados... Y con cada proyecto también he conseguido una tribu diferente.

No sé si estás de acuerdo conmigo, pero describiría tu novela con dos palabras: venganza y coincidencias.Qué bueno, me gusta. El tema de la serendipia, las coincidencias, me fascina muchísimo y tiene que ver con mi creencia en el destino, en lo sobrenatural. Mi libro se arma con la cultura celta presente, soy gallega y los gallegos aceptamos con total normalidad que hay muchas cosas que no se pueden explicar y que escapan a nuestro control. Creo que es el enfoque más sabio con el que enfrentar la vida, porque querer tener todo atado nos lleva a una posición mucho más arrogante. Es más bonito tener una filosofía que te enseñe a procesar la aceptación y la esperanza del 'todo pasa por algo, confía'.

​Y el tema de la venganza, la tenía ya muy dibujada desde el principio en la historia de Mary, pero en la de Adela no la vi llegar. Siendo franca, creo que tiene una explicación nada rimbombante, y es que en esos días volví a ver una de mis películas favoritas: 'Chungking Express', y supongo que la dinámica de la protagonista debieron interferir subconscientemente en mi escritura sobre Adela y me hicieron cambiar su historia, fue una sorpresa también para mí.

En el libro haces muchas referencias literarias y supongo que no están escogidas al azar.No son azarosas, no. Hay una parte de referencias literarias que tienen que ver con sedimentar la metáfora general del libro, que es la 'Divina Comedia', y es mi homenaje particular.

Y luego hay otras que forman parte de un 'terrorismo psicológico' y que yo llamo 'armas de anclaje', una estrategia que proviene de la publicidad con el objetivo de que el lector, en este caso, me acompañe en ciertos ambientes. Me sirven para recrear la atmósfera propicia y que la audiencia se quede conmigo.

Y si pienso en el año 98, pienso en la 'Ley de Murphy', pienso en el 'Tamagotchi', en cosas omnipresentes de la época. Yo necesitaba recursos reconocibles, que tanto una persona de Milán, como otra de Linares (por nombrar tu pueblo) entendieran y recordaran por igual, ya que sabía que la novela se iba a publicar en diferentes países.

Destaco dos frases de la novela y me doy cuenta que ambas hablan de 'merecimiento': "A menudo lo que deseamos revela lo que creemos que merecemos". "Nunca des poder a quien no lo merece".La primera me vino en el proceso de escritura de forma natural. La segunda está teniendo mucho éxito y me alegro enormemente, porque fue una frase que me dijo un buen amigo en un momento duro de mi vida y yo la convertí en un mantra y quería compartir aquello que a mí tanto me ayudó. Es bonito que ahora tenga esa resonancia para tanta gente.

¿Habrá una segunda parte de la novela? Porque posibilidad hay...Es verdad que ya estoy con la segunda novela y algunos personajes volverán de alguna forma, pero ahora mismo no puedo decirte más.

He de reconocer que me gustan mucho los finales abiertos y me alegra que por fin en la cultura empiece a darse espacio al lector o al espectador, con películas recientes como 'Anatomía de una caída', o 'Siempre nos quedará mañana', con un enfoque menos impositivo.

En mi novela, por ejemplo, elegí la barca purgatorio pensando que habría más gente que iba a entender la metáfora que Dante utilizaba en la 'Divina Comedia'​ y no ha sido tanto así, pero es que al final da igual, no pasa nada, no es necesario dar todo explicado. Yo siempre trabajo así, si das todo tan masticado no entras en la persona. Me parece precioso que alguien cierre el libro pero la historia continúe en su cabeza e imagine finales probables. Hay que aparcar el ego, quizás los lectores elaboren un desenlace mejor que el mío. ¡Seguro, vamos!

​

Cómo de millonaria serías si te dieran un euro cada vez que te preguntaran: ¿Cuándo volverá 'Gabinete de Curiosidades'?(Ríe) ¡Muy! Gabinete es un proceso cerrado ya desde hace años, tenía una misión y nació con cuatro temporadas, que me parece un número ya muy redondo. Creo que alargar las cosas es mantenerte en un territorio por comodidad, pereza y desidia. Y mi propósito era claro, hablar del mundo interior desde cuatro puntos de vista e insistir más no tiene sentido. Sigo haciendo podcast pero con otras misiones. Todos los creadores de 'Gabinete' somos publicistas, todos amamos pisar territorios incómodos y desafiantes y jamás nos acomodamos, somos muy exigentes y vivimos de las sensaciones que nos dan los nuevos proyectos.

¿Personalmente has disfrutado más con la creación del Podcast o con la escritura de la novela?Ay son muy distintas, cada una ha tenido sus luces y sombras, ambos son ejercicios buenísimos a nivel de introspección y trabajo personal. La novela sí es más un desafío, mi voz es un instrumento con el que llegar más fácil. La novela me ha dado la posibilidad de entrar en un mundo imaginario y eso es precioso... Sufro ahora mi tristeza posparto particular tras publicarla, es muy real este sentimiento de vacío, de echar de menos a las tres mujeres que me han acompañado tanto tiempo y que ahora suelto para vosotros.