Lenny Kravitz asegura que lleva nueve años de celibato por motivos espirituales

Ha sido un sex symbol durante varias décadas y eso quizá haga que no le entre en la cabeza a muchos de sus fans. Pero según él mismo es así: Lenny Kravitz ha dado a conocer que es célibe desde hace casi una década dado que, hoy por hoy y desde su último divorcio, prefiere no acostarse con nadie de manera esporádica.

El cantante de éxitos como Fly Away, Again, American Woman o It Ain’t Over Till It’s Over, que acaba de cumplir hace menos de una semana los 60 años, ha revelado en una entrevista que ha concedido al periódico The Guardian que su intención es mantener este celibato hasta tener una nueva relación seria.

"Para mí es algo espiritual", ha declarado el músico, que también ha reconocido que tal vez nunca más encuentre esa estabilidad, si bien esto no le asusta. "Me he vuelto muy firme en mis costumbres", ha añadido sobre su razonamiento para tomar dicha resolución.

La estrella de la música ha explicado que el hecho de abandonar cualquier aventura casual desde hace nueve años se debe a su padre, el productor de noticias de la cadena NBC Sy Kravitz, quien engañó a su madre, Roxie Roker, una actriz que se hizo famosa por su papel en la serie Los Jeffersons.

Lenny Kravitz ha reflexionado sobre dicha infidelidad y cómo su padre le predijo que él también terminaría viviendo el mismo estilo de vida, algo que el artista admite que ha sido cierto. Sobre todo, tras su matrimonio con Lisa Bonet, con quien estuvo casado desde 1987 a 1993 y tuvieron una hija, Zoë Kravitz, pero que se había desmoronado antes, en 1991.

El músico ha explicado que justo entonces comenzó una etapa muy bohemia de su vida que él reconoce ahora que no le disfrutaba especialmente, si bien estuvo saliendo con Vanessa Paradis o incluso llegó a comprometerse dos veces, con Adriana Lima y con Nicole Kidman. Sendas relaciones no llegaron al altar.

‘I did a 90-minute workout at 2am!’: Lenny Kravitz on sex, spliffs and staying gorgeous at 60 | Pop and rock | The Guardian https://t.co/JV5MFkTjkb — 🏳️‍🌈 🇵🇸 Chuck Hamilton (he/him/his) 🏴‍☠️🍸 (@natty4bumpo) May 30, 2024

Sin embargo, tardó varios años en asumir sus responsabilidades y quitarse las etiquetas que le habían impuesto, asegurándose de que no fueran sus impulsos quienes manejasen su día a día a base de constancia, dedicación y orden.

De hecho, en el perfil que le han realizado en el citado medio hablan de su rutina de ejercicio y bienestar, sobre todo a raíz del vídeo viral en el que aparecía luciendo 'tableta' y haciendo deporte en pantalones de cuero. Y él mismo ha explicado el secreto.

"Es una combinación de genes, cuidado personal, trabajo duro y disciplina", ha dicho, puntualizando además que no come nunca comida basura y que va al gimnasio casi religiosamente, como si fuera a la iglesia, incluso si es a las 2 de la madrugada.