Santiago Segura, Borja Thyssen, Edurne y David de Gea... El segundo concierto de Taylor Swift también se llena de famosos

El Santiago Bernabéu acogió este miércoles y jueves dos eventos tan multitudinarios como históricos, los primeros conciertos que Taylor Swift realizaba en Madrid tras 13 años sin pisar España. Por ello, no es de extrañar que 140.000 personas no quisieran perdérselos. Y, entre ellos, no faltaron los rostros conocidos.

Aitana, Óscar Puente, Marta Ortega, Aless Gibaja o Violeta Mangriñán fueron algunos de los famosos patrios de la primera cita del miércoles, pero también otros internacionales como Blake Lively y Ryan Reynolds, amigos de la cantante.

Pero el segundo show también demostró la cantidad de celebrities que también son swifties, y parece que también lo son sus familias, pues muchos de ellos no acudieron solos.

Edurne y su marido, David de Gea, estuvieron presentes, así como Santiago Segura, que fue acompañado de su hija mayor, Calma, de 16 años. También disfrutaron del asombroso espectáculo de la cantante estadounidense Borja Thyssen y Blanca Cuesta.

Otros de los famosos que acudieron son Patricia Cerezo, periodista y colaboradora de Telecinco; Cristina Valls-Taberner, empresaria e hija del que fuera copresidente del Banco Popular, Javier Valls-Taberner; la actriz Nicole Wallace, que fue con su hermana Chlóe; la artista Marina Carmona, hija del cantante Antonio Carmona; Myriam Yébenes, directora de la firma de estética de su madre, Maribel Yébenes; y Carlos Cortina, el sobrino de la aristócrata Cari Lapique, que fue con su mujer, la abogada Carla Vega-Penichet.