La palabra de Sánchez

"El independentismo pide la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que no entra en la legislación y en la Constitución". Respondía así Pedro Sánchez el 10 de noviembre de 2022. Un año después (julio 2023), seguía pensando igual: "No", respondió cuando le preguntaron si negociaría investidura por amnistía. Pero la palabra del presidente del Gobierno se desvaneció como sus líneas rojas –indultos, sedición, malversación–, todo al antojo del independentismo y por su afán de mantener el poder. Este jueves se ha consumado el borrado de delitos de todo el procés. Qué mérito el de Puigdemont (y sus 7 diputados): ha logrado que el jefe de un gobierno lleve la ley al límite y a su dictado.