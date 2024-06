Atila busca un nuevo hogar: "Nadie se interesa por él porque no hay conexión en el primer contacto"

El primer paso tras decidir adoptar un perro es contactar con una protectora de animales. Hoy en día vemos muchos casos de perros, gatos y otras mascotas que esperan su nuevo hogar y a su nueva familia tras haber sufrido el abandono por lo que escoger a nuestro compañero ideal no es una tarea fácil.

Desde las protectoras y los refugios de animales siempre se recomienda que pensemos muy bien qué tipo de perro vamos a traer a casa ya que para que no se produzcan problemas en la convivencia es importante que pueda seguir nuestro ritmo (tanto si es muy activo, como lo contrario).

No obstante, muchas veces una o dos visitas a un refugio de animales no son suficientes para conocer el carácter de los peludos que viven ahí. De hecho, en muchos casos, estos perros proceden de hogares donde han sufrido maltrato y pueden incluso tenerle miedo a las personas desconocidas.

Esto es lo que le pasa a Atila, un perro que lleva años bajo los cuidados de la Protectora de Animales del Morrazo, quiénes no se rinden y continúan difundiendo su caso, luchando porque no se vuelva invisible. "Es un perro que ha sufrido maltrato, conociendo la peor cara del ser humano y, por ello, ha perdido toda la fe en nosotros", lamentan.

"Desconfiar y pasar desapercibido ha sido lo que lo ha mantenido vivo y, por eso ahora hemos decidido llegar a gente nueva, gente que no sabe que existe y no lo ha visto todavía. Vamos a intentarlo", expresan desde la asociación Cadelinos, que colabora codo con codo con la protectora del Morrazo.

Desde la protectora aseguran que Atila "es un perrazo". "Es cariñoso, protector y amigo de sus amigos pero esos fantasmas que le inunda la cabeza lo convierten en débil y vulnerable", detallan. "Necesita su oportunidad, su momento, necesita que apuesten fuerte por él, es un perro que todavía está por descubrir y cuando la persona adecuada lo haga, querrá protegerlo del mundo contra viento y marea".

"Atila tiene tanto amor para dar que a veces nos sorprende", añaden. "Llegó con miedo a todo: humanos, coches, etc. pero día a día y con mucha paciencia va mejorando. De hecho, es un perro sociable y alegra cuando toma confianza y muy cariñoso".

Como fue un perro maltratado (llegó a la protectora con heridas, golpes y desnutrido) es un perro miedoso, aunque desde la protectora aseguran que es solo al principio, hasta que coge confianza. "El único problema es que no lleva bien los paseos", advierten.

"Escoge una zona segura (hasta ahora era el refugio) y al cabo de un rato quiere volver, por lo que no es un perro con el que podamos dar largos paseos", explican. "Se agobia cuando ve un coche o una bicicleta, se bloquea y quiere volver (por este motivo no lo daremos a una familia que viva en ciudad, ya que los estímulos le darían miedo)".

Atila sigue esperando a su familia perfecta. CEDIDA

Esta primera desconfianza hace cuando posibles adoptantes lo van a conocer no se enamoren de él. "Es un perro que necesita un par de días, que vea que no le vas a hacer daño. Es entonces cuando busca el cariño y las caricias pero en un primer contacto no hay conexión", lamentan.

"Solo necesita una familia que le dé el tiempo necesario para que confíe y sepa que pase lo que pase en la calle él estará a salvo con ellos", agregan desde la protectora. "Busquemos una familia así para Atila".