El Niño de Elche: "A los que somos liberales, las fronteras nos generan incomodidad, por eso me dedico al arte y no a la política"

Sacar al Niño de Elche de contexto es de los retos más complicados. Él nació fuera de contexto, vive en las periferias y es un enamorado de las contradicciones y las paradojas: "Soy una persona que me encanta leer constantemente y sumergirme en proyectos que me ayuden a desmitificar, por eso muchas veces caigo en contradicciones, paradojas, interrogaciones que muchas veces no sé contestar. Pero a mí es lo que me fascina, porque es muy fascinante descubrir que estás equivocado".

Todo un referente del flamenco, que comenzó en la ortodoxia, en lo más puro, para luego saltarse las normas, cruzar las fronteras de lo establecido y experimentar, crear otros lenguajes. Fronteras que se difuminan en su propio nombre, nacido en Elche, pero criado en Granada. "Tuve la intención de cambiarme el nombre, pero después me hizo gracia hacer un flamenco menos clásico y llevar un nombre mega clásico. Hay gente que no me conoce y cuando ven el Niño de Elche en un cartel piensan que hay un señor de 80 años haciendo flamenco o un niño de 10, es muy paradójico, y me gusta mucho", señala.

Paco Contreras, como se llama realmente, iba para ser un Poveda, pero sus inquietudes le han llevado a explorar otros caminos dentro el flamenco. Maneja la danza, el cante, la performance, la poesía... Ha conquistado escenarios, teatros, festivales de música como el Sónar, salas e incluso museos como el Reina Sofía. Ningún lugar se le resiste, ni siquiera esta antigua sala de cine porno donde charlamos, La Sala Equis de Madrid.

El Niño de Elche. JOSÉ GONZÁLEZ PÉREZ

Este fin de semana interpretará textos de Poeta en Nueva York de Lorca en las naves del teatro Español, junto a Carlos Marquerie: "Hablamos del imaginario de ese nacionalismo español que aún seguimos dando vueltas a la problemática de España, que tanto tiempo nos lleva". Una temática de rabiosa actualidad con la aprobación de la ley de amnistía. "Es un tema muy complejo de abordar, los que venimos de mundos más libertarios o liberales, esto de las fronteras nos genera una incomodidad… Por eso me dedico al mundo del arte y no a la política", reflexiona.

Habla desde la tranquilidad que le da estar en los márgenes, moverse en lo difuso, repeler etiquetas porque, como asegura, no hay nada más interesante que contradecirte y hacerte preguntas. "Yo era antitaurino y con el tiempo he ido conociendo alguna gente aficionada que tienen otra mirada y me ayudan a entender otras cosas. Lo que menos me gusta es el mundo sociopolítico de la tauromaquia, siguen siendo muy conservadores en sus opiniones, cosa que a mí no me va mucho", opina.

Sus mayores vicios, los libros, la comida y los discos, le delatan como un buen niño de Elche. Un buen chico que escogió otro camino al de su padre, guitarrista de flamenco más clásico: "Una vez me dijo una psicóloga 'no intentes que tu familia te entienda, intenta que te respeten'". Y misión cumplida, ha conseguido el respeto de los suyos y el del público con la valentía suficiente para saltarse las normas. Su único miedo, la muerte, pero sólo porque ama mucho la vida. Otra de sus queridas paradojas.