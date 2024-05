Marta Riesco, tras anunciarse su entrevista en 'Ni que fuéramos': "Necesitaba contar mi historia, ha sido una catarsis"

Desde el miércoles, Ni que fuéramos ha mantenido a la audiencia en vilo, hablando de una entrevista "bomba" de tres horas de duración que será transmitida el próximo lunes en el estreno del programa en Ten. Finalmente, este jueves a las 17.30 horas, se ha desvelado el misterio: Marta Riesco es la protagonista de dicha cita. Y ella misma no ha tardado en reaccionar.

Después de que el formato revelara este jueves la entrevista, Belén Esteban ha expresado: "Yo tuve un encontronazo con ella en la otra cadena que, si no llegan a intervenir compañeros, llegamos a las manos. Yo con ella no puedo, pero me hace falta conocer su historia".

Por otro lado, María Patiño, en un comentario perspicaz, ha expresado: "A mí no me sorprende que esté aquí y precisamente con nosotros. Ella es muy lista (...) Si yo os contase...".

Asimismo, Kiko Matamoros ha recordado que la periodista ha sido extremadamente crítica con la cadena de enfrente, especialmente con Joaquín Prat. Además, se ha cuestionado si ella está arrepentida de haber tenido una relación sentimental con Antonio David.

Finalmente, Patiño ha desvelado que la exreportera de Telecinco "se ha derrumbado en cuatro ocasiones", por lo que la entrevista ha generado todavía más expectación entre los colaboradores.

Cabe destacar que la protagonista ha tenido varios desencuentros con Sálvame desde que empezó a salir con Antonio David, llegando incluso a asegurar en sus redes sociales que "por miedo a perder nuestro trabajo callamos situaciones horribles (...) Mientras que los que hacen daño siguen ganando dinero, siguen siendo aplaudidos y siguen trabajando con contratos millonarios". Y es que por algo Ni que fuéramos advertía el miércoles en su vídeo de presentación: "Ten cerca a tus amigos y más cerca a tus enemigos".

La reacción de Marta Riesco

Poco después de confirmarse que era la protagonista de la entrevista, la periodista ha respondido en sus stories de Instagram para dar las gracias a todos los que le estaban escribiendo.

"Estoy flipando con todos los mensajes que me estáis enviando. Con todas las muestras de cariño de gente con la que he trabajado... Obviamente no en la cadena anterior", se ha reído.

"Ha sido un paso muy seguro que necesitaba dar. Necesitaba contar mi historia, no he esquivado ninguna pregunta", ha asegurado la exreportera de El programa de Ana Rosa. "Ha sido una catarsis para mí. Ha sido prácticamente una terapia".

Para terminar, ha pedido paciencia y que esperen a ver la entrevista para reaccionar: "Simplemente, esperad a verlo todo, a ver qué digo, a ver qué cuento y, a raíz de ahí, opinad, para bien o para mal, lo que queráis".