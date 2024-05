Marta Riesco ataca de nuevo a Joaquín Prat y revela la oferta "más gorda" que le hicieron para ir a 'Supervivientes'

Fue en marzo de 2023 cuando Mediaset tomó la tajante decisión de despedir a Marta Riesco, después de años de polémicas, pero también de tiempo en el que fue la protagonista debido a su relación con Antonio David. Su marcha no solo fue abrupta, sino dolorosa para ella, y ahora está hablando alto y claro sobre aquel mal momento que vivió.

"Nadie se despidió de mí. Nadie. Me llego a casa la carta de despido y ya", ha revelado en la inauguración de una hamburguesería en Madrid, tal y como comparte Diez Minutos. "Yo he estado en ese programa seis años y ha habido cosas que no han sido bonitas hacia mí y siempre lo he dicho".

Pero si recientemente ya aseguró que Joaquín Prat era "la peor persona que había conocido en televisión", ahora ha vuelto a cargar contra él. "No se comportó bien conmigo como compañero de productora ni de programa, y no tengo ningún miedo en reconocerlo", ha sentenciado. "Todos tenemos experiencias así, lo que pasa es que hay gente que tiene miedo a contarlo, pero como yo ya estoy fuera de ahí, ya no tengo ninguno".

Además, Riesco, que el lunes concederá una entrevista a Ni que fuéramos, ha recordado algunas de las anécdotas que vivió antes de su despido. En concreto, cuando su romance con Antonio David saltó a la palestra y comenzó a acaparar horas de televisión, y no como reportera.

La periodista ha revelado que en 2022, Bulldog TV, productora encargada entonces de Supervivientes, le hizo tres ofertas para ser concursante y ha contado la "más gorda" de todas: "Entré en una sala en la que había cuatro personas, entre ellos el director de la productora, gente de la cúpula de Telecinco…".

"Sabes que estás dando muchísima audiencia y queremos que te vayas a Supervivientes", le dijeron, pero ella volvió a negarse. Sin embargo, ellos la contraofertaron con un cheque en blanco: "¿Por qué no quieres ir? Pon la cifra que tú quieras y por esa cifra te vas".

La comparación con Alexia Rivas

"Cuando vieron que todo eso no funcionaba conmigo, me dijeron: 'Mira todo lo que le ha pasado a Alexia Rivas'", ha contado la reportera, en referencia a su compañera, que fue protagonista en 2020 del sonado 'Merlos Place' tras aparecer por detrás en una videollamada de Alfonso Merlos en plena pandemia.

De hecho, ella también era reportera, pero de Socialité, y esta noticia le provocó mucha atención mediática, tanto en su programa como en Sálvame, el Deluxe y otros formatos de la cadena. Después, estuvo tiempo alejada de la televisión, y volvió a Telecinco como concursante de Supervivientes 2021, lo cual hizo que continuara colaborando en distintos programas de la cadena hasta el día de hoy.