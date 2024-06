Jorge Buxadé: "Queremos y creemos en una alianza entre los partidos conservadores, patriotas e identitarios"

El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé (Barcelona, 1975), atiende a 20minutos en mitad de la campaña de unos comicios en los que aspira a sumar fuerzas con sus aliados europeos para cambiar el rumbo de la Unión Europea. El vicepresidente de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) considera "urgente" cambiar el modelo de funcionamiento de las instituciones europeas para construir una UE que abandone la agenda verde impulsada en la última legislatura y blinde sus fronteras y en la que los Estados miembros ganen peso. Buxadé critica la "gran coalición" de PP y PSOE en Bruselas y a nivel nacional no ve cercana la posibilidad de un adelanto electoral.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de Vox en la UE en los últimos cinco años?Como logro legislativo, conseguir aprobar la reforma del EURODAC, esa nueva base de datos europea sobre inmigración ilegal para registrar a todos los que han entrado o permanecen ilegalmente en territorio europeo. Es el primer paso para atacar la inmigración ilegal. En el plano no legislativo, el gran logro de Vox es lo que se vio en Vistalegre hace dos semanas: forjar alianzas con partidos patriotas de nuestro grupo parlamentario e incluso de otro grupo y con no inscritos.

Reivindican una mayor soberanía nacional. ¿Es eso compatible con el proyecto europeo?Claro que es compatible, lo que no es compatible es con lo que amenaza la gran coalición de PP y PSOE: quitar poder a los parlamentos nacionales y dárselo a los burócratas de Bruselas. Quieren quitarle competencias a los españoles, a quienes votamos, y dárselas a unos burócratas a los que no hemos nombrado, como Ursula von der Leyen.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, en una sesión plenaria del Parlamento Europeo. Vox / Cedida

¿Creen necesario modificar el papel de las instituciones europeas?Es urgente. Tenemos desde hace treinta años un modelo de Comisión Europea que es un fracaso. La Comisión debería estar al servicio de los Estados miembros, no pretender ponerse por encima de ellos. Eso es un primer cambio absolutamente necesario y segundo, reforzar la regla de la unanimidad en el Consejo. Si estamos todos de acuerdo, avanzamos; si no estamos de acuerdo, seguimos hablando. En el momento en el que se funciona por mayorías, siempre hay Estados derrotados y nosotros no queremos una Europa dividida y derrotada, sino fuerte y victoriosa.

La Comisión Europea no es omnipotente, son el Parlamento y el Consejo quienes legislan.Eso es lo que pone en el papel. La realidad es que la Comisión Europea extiende su iniciativa legislativa a lo largo de todo el proceso. No solo trae el borrador inicial, está presente en los debates del Parlamento Europeo y del Consejo. Polonia ha estado cuatro años sin recibir fondos europeos hasta que han ganado los que quería Von der Leyen.

¿Por qué quieren derogar el Pacto Verde y la Agenda 2030?Porque es un plan de despidos masivo. Con la excusa de lo climáticamente neutro, estamos perjudicando a todos nuestros sectores productivos, desde la agricultura, la ganadería y la pesca hasta la industria. El Pacto Verde es la forma de ejecutar la Agenda 2030, que tiene además algo adicional especialmente dañino: el rechazo a la libertad de las personas, de las familias y de las empresas. La Agenda 2030 es un plan contra la democracia nacional.

¿No creen necesaria la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que pretende el Pacto Verde?Imaginemos que hubiera un consenso científico respecto de la necesidad de reducir las emisiones, lo que tendría que hacerse sería una transición ecológica acompasada y lógica, pactada con las empresas y que jamás ponga en riesgo un puesto de trabajo. Por supuesto que hay que proteger el medio ambiente, que tenemos que ser cuidadosos con nuestros bosques, mares, ríos y playas. Lo que no podemos es demoler centrales térmicas mientras China las está construyendo. Pongamos sentido común, que el hombre se adapte de forma natural, no un plan al estilo soviético, que es lo que pretende la Comisión Europea, imponiendo obligaciones y prohibiciones.

Prometen promover una energía "más barata y segura", ¿cómo?Apostando por la renovación de las centrales nucleares. Ahora hay un plan de desmantelamiento que empezó el PP y que está ejecutando el PSOE. Es una energía absolutamente esencial. También hay que potenciar las renovables y la energía hidráulica. Nosotros proponemos un Plan Nacional del Agua para conectar todas las cuencas hidrográficas españolas, llevar agua a todas partes y crear centrales hidroeléctricas reversibles. Así se alcanzaría la seguridad y la soberanía energética. No dependeríamos de naciones terceras que no son fiables, como Putin.

Abogan por reforzar las fronteras europeas para frenar la inmigración ilegal. ¿Choca eso con la libre circulación?Solo los europeos y los extranjeros que residen legalmente pueden circular por las fronteras europeas. La inmigración ilegal no tiene derecho a la libre circulación. Eso solo está escrito en las cabezas de unos cuantos funcionarios de la ONU. Cuando nosotros hablamos de proteger las fronteras nos referimos a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Dentro de Europa, libertad de circulación, salvo para Puigdemont.

¿Cómo quieren reforzar las fronteras exteriores?En las fronteras terrestres, lo primero es reforzarlas con muros, encima creamos empleo en el sector de la construcción y en el ámbito de la innovación y la tecnología. También hay que reforzarlas jurídicamente, garantizar que las devoluciones puedan hacerse en frío y en caliente, y hay que prohibir las regularizaciones extraordinarias, que han apoyado PP y PSOE. Tenemos que dejar claro que los inmigrantes ilegales no pueden acceder a las ayudas sociales. Tienen que cerrarse acuerdos también a nivel europeo con los países de origen, para que todo aquel inmigrante ilegal que identifiquemos sea inmediatamente devuelto al puerto que corresponda. No podemos aceptar que Salvamento Marítimo se meta en alta mar a recoger inmigrantes ilegales y los meta en Canarias.

¿Ven insuficiente el Pacto sobre Migración y Asilo alcanzado en esta última legislatura?Sí, absolutamente. Solo son medidas que promueven el efecto llamada.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, en un acto del grupo ECR en Mérida. Vox / Cedida

Marine Le Pen ha tendido la mano a Giorgia Meloni para aunar fuerzas en el Parlamento Europeo. ¿Es partidario de una alianza entre los actuales conservadores y reformistas y las fuerzas que conforman Identidad y Democracia?La creación de un gran grupo es algo muy difícil. Otra cosa es que, como manifestamos en Vistalegre, nosotros queremos y creemos en la necesidad de una alianza política entre todos los partidos conservadores, patriotas e identitarios. Eso puede ser incluso en dos grupos separados: una alianza política en la que se fijen unos puntos en los que todos estemos de acuerdo y nos comprometamos a tener una estrategia común.

¿Qué le parece que algunas formaciones planteen un 'cordón sanitario' contra Vox y sus aliados en el Parlamento Europeo?Los 'cordones sanitarios' son totalitarios y antidemocráticos. No voy a aceptar ni una sola lección de democracia.

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que Vox no es un partido europeísta. ¿Siente que el PP ha endurecido el tono contra ustedes?Indiscutiblemente. Feijóo no solo miente diciendo que somos un partido antieuropeísta, sino que ha abierto la 'veda' contra Vox. ¿Qué somos? ¿Objetos de caza? Tienen que dar muchísimas explicaciones, en primer lugar a sus votantes, que no entienden que ataquen a Vox en lugar de atacar a [Pedro] Sánchez, en lugar de hacer frente común y de romper la coalición que tienen con el PSOE en Bruselas. Vox es el partido más europeo porque creemos en la verdadera Europa, la de las alianzas.

¿A qué cree que responde esa subida de tono?Sabiendo cómo se mueve el PP a golpe de encuestas, supongo que no les debe ir muy bien.

¿Qué opina de que el PP no haya llamado todavía a Pedro Sánchez a comparecer en el Senado por el caso de Begoña Gómez?Vuelven a demostrar que están más preocupado por los tiempos electorales y por mantener su coalición con el PSOE en Bruselas que por la búsqueda de la verdad y la lucha contra la corrupción. En la misma semana en la que se confirma con la aprobación de la ley de amnistía el mayor acto de corrupción política de la historia de la democracia, el PP renuncia a la comparecencia de Sánchez pensando solo en el rédito electoral. No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo, no se pueden organizar romerías contra Sánchez un domingo y cuatro días más tarde renunciar a perseguirlo y a exigirle responsabilidades.

Cuando Sánchez habla de la ultraderecha, ¿usted se da por aludido?Sánchez ha sido felicitado por los talibanes y por Hamás. Ha pactado con ETA. Está incapacitado para hacer ningún discurso político. Sánchez solo tiene un destino político, que es la dimisión y esperar luego a comparecer ante un juez por todo lo que ha hecho contra los españoles. Por supuesto que no me doy por aludido.

¿Y cuando les acusa de promover la desinformación?Él es el que desinforma, el que engaña y el que miente. Es el principal difamador. Fue a unas primeras elecciones diciendo que no iba a pactar con Podemos y Bildu y entregó el Gobierno de España a los comunistas y a los herederos políticos de ETA. Fue a las siguientes elecciones diciendo que jamás aprobaría una amnistía porque sería inconstitucional y lo primero que hace por siete diputados es corromperse.

¿Cree que puede haber adelanto electoral después de las elecciones europeas?No, no tiene nada que ver. La idea de un adelanto electoral es una de esas estafas del PP. En las elecciones europeas no se vota a Sánchez. Votamos a los diputados que van a estar en el Parlamento Europeo. Sánchez va a resistir todo lo que pueda apurar la legislatura. Está en manos de Puigdemont, del rey de Marruecos, del Foro de São Paulo... de mucha gente, y a ninguno creo que le interese que haya elecciones generales.

El Congreso acaba de aprobar la ley de amnistía. ¿Qué pasos se plantea Vox ahora?Vox ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Lo hemos denunciado en la Mesa del Congreso, en la comisión, en la Mesa del Senado, hemos convocado a la gente en la calle, hemos promovido la revuelta pacífica de jóvenes en la sede de Ferraz... pero ya no podemos hacer nada. El PP decidió rendirse en el Senado y no impedir la aprobación de la ley de amnistía. Ahora queda en manos de los jueces, y ahí quiero manifestar mi confianza en que los jueces, que son los que saben de Derecho, se nieguen a aplicar esa ley y a consumar el insulto al pueblo español de ver cómo quienes han cometido los mayores delitos contra España pueden volver sin ninguna responsabilidad penal.