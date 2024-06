Sofía Gabanna: "Quien tiene tiempo para reflexionar es un privilegiado"

Sofía Gabanna habla mucho mientras intenta medir cada una de sus palabras, como si se estuviese enfrentando a un examen oral de Conocimiento del Medio.

Esta artista del año 2000 es una prominente rapera hispano-argentina que, tras varios años en la industria, viene a presentarnos Sideral, su primer álbum, un trabajo en el que se aleja (temporalmente) del sonido que la ha caracterizado desde sus comienzos, siempre con ritmos bajos y ceñudos, para apuntarnos a una divertida e introspectiva excursión funk.

Hermana de la también artista Nathy Peluso, Sofía ha indagado en busca de su propio camino en la música – de ahí que no luzca el mismo apellido – hasta haberlo encontrado. Con más de 300.000 oyentes mensuales solo en Spotify, la artista afincada en Barcelona ha decidido apostar por unas letras trabajadas que, se nota, vienen influenciadas por una etapa iniciática en el mundillo del freestyle y las batallas de gallos.

Tras la publicación en 2022 de Maté el amor, un pequeño EP donde se dio la oportunidad de construir un proyecto algo menos efímero que los singles, vuelve ahora con su primer álbum. Sobre este, la cosificación en el rap, la necesidad de tener tiempo para pensar y otras muchas más cosas, charla con 20Minutos en una terraza del madrileño barrio de Legazpi:

Acaba de publicar Sideral, un álbum de rap, pero con muchísimos sonidos funk. ¿De dónde le viene esta inspiración? Con este disco, sí, presento un sonido un poco diferente a lo que venía haciendo, ese boombap clásico que me sigue encantado y haré en el futuro. Los discos suelen hablar de cosas distintas y este quise que hablara de funk, que es lo que predomina, pero también hay un poco de RnB e incluso rock.

​Yo creo que sigue siendo un disco muy rapero, igualmente. Estoy muy contenta con el sonido que logramos, creo que quedó lleno de luz, energía y color, que es lo que quería transmitir.

Sorprende del álbum que no haya ninguna colaboración vocal, ahora que vivimos en la época del featuring por conveniencia y la retroalimentación constante entre artistas. ¿Por qué?A día de hoy, creo que las colaboraciones se hacen para posicionarse o abrir puertas al nuevo público, pero para mí era muy importante que mi primer disco fuera mi presentación como solista. Un primer álbum debe ser intimidad con tu público; debe ser una forma de darte a conocer de una forma más privada. Es cierto que tenía pensadas algunas colaboraciones, pero finalmente decidí arriesgarme y postergarlas para después.



Sofia Gabanna en una foto promocional de 'Sideral' Cedida

Ha contado en alguna entrevista que el motivo por el que eligió el rap como género es porque lo que realmente le gusta es escribir. ¿Ha quedado satisfecha con las letras en este trabajo?​Creo que sí. Hay algunas canciones en las que, incluso, me permití distanciarme de la reflexión continua, de tener que explicarme tanto, y fui más concreta y usé frases más cortas. Es algo que no suelo hacer, pues yo escribo mucho y tengo más letra (risas), pero me permití hacerlo porque no quería que todo el disco estuviera lleno de reflexión, también quería que hubiera momentos para respirar.



Estoy muy contenta con este álbum, la verdad. Además, me dio también para reflexionar en cómo se trabajaba antes, sacando discos y no tantos singles. El disco te ayuda a conceptualizar mucho más el trabajo no solo musical, sino también a la hora de crear un show con mucha más forma.



En todo el disco se aprecia, pero en concreto tiene una canción llamada Quimera en la que se desprende todo su idealismo. ¿Es muy soñadora?Soy muy soñadora. Sobre todo en el amor. Al final, se notan estos rasgos que quedan de la nostalgia y el anhelo, y es justo de lo que habla Quimera.

¿Y es una virtud o un problema?Son ambas cosas (risas). Puede ser algo malo o algo bueno, depende de cómo lo quieras llevar. En mi caso, es para mí una reflexión. Lo peliculera que soy me molesta muchas veces, pero justo esa molestia es lo que me permite trabajar en lo que trabajo. No desisto de esa pulsión que vive dentro de mí; me encariñé con ella y ahora la prefiero. Prefiero tener mucho que pensar a no tener nada que pensar, y, por ende, nada que decir; prefiero tener criterio propio y saber de mí.

​Ser soñadora me ha ayudado muchas veces a estar en sitios en los que no quería estar. Me ha salvado poder idealizar muchas cosas que he hecho. Hay veces que la vida me impone dejar de serlo, pero mientras pueda, elijo serlo.

Habla mucho también de tener tiempo para pensar. En esta vida acelerada, ¿le cuesta sacar tiempo para la reflexión? Creo que tengo una ventaja: como elegí trabajar de la música, me puedo permitir pensar. Soy bastante egoísta a la hora de compartir mi tiempo. También es cierto que cuando comienzas a trabajar en la música, empiezas a estar rodeada de gente, pero yo he sido muy estricta y he sabido estar en intimidad.

​Tengo la ventaja de poder trabajar en todo ese tiempo para pensar porque he decidido tenerlo. Me hace estar un poco más sola, pero me permite entender un poco mejor la vida.

Dice usted que ha elegido vivir de la música: ¿vivir de la música es una elección o un privilegio? Yo creo que es una elección. Puede ser también un privilegio, depende de para quién, pero en mi caso fue una elección. Para mí, fue un remedio, pues antes de hacer música trabajaba; empecé muy chiquita, a los dieciséis años. Estuve bailando desde los cuatro años hasta los catorce, que me distancié de la danza y dejé el instituto, y comencé a trabajar a los dieciséis años. Estuve de camarera, de dependienta... ¡y me gustaba! Me gustaba por lo soñadora que soy, pues pensaba que era un juego y que no iba a ser para siempre.

​Fue ahí, tras haber dejado la danza y haberme introducido más en el rap por el chico con el que estaba en ese momento, que todo se me empezó a dar para meterme en ese proceso de la música. Yo ya escribía, pero me di cuenta tarde de que en verdad estaba escribiendo canciones, y fue cuando tuve que elegir. Elegir, sí, es un privilegio; ahí está la cosa; tiene un perfil político el que tiene un privilegio, yo considero que quien tiene tiempo para reflexionar es un privilegiado; pero lo elegí por pura necesidad de poder compartir.

Sofía Gabanna en una foto promocional de 'Sideral' Cedida

En la canción Cada loco con su tema, tiene un verso que puede parecer baladí, pero tiene una interpretación feminista. Literalmente, dice "mi culo ya no va a crecer". ¿Hay mucha cosificación en el mundo de la música?Sí... es una frase que dice mucho (risas). Yo luché mucho tiempo por tener un cuerpo parecido al estereotipo, con sus curvas, como el de mi hermana o mi madre, cuando el mío tenía sencillamente otra constitución. Yo aspiraba a algo que no tenía, a una referencia diferente. Cuando escribí ese verso, simplemente me di por vencida, pero para bien: yo soy así, punto, y me gusta como soy. ¿Por qué tengo que cambiar, por el otro? ¿quiero cambiar por un criterio mío o porque el estereotipo me lo pide? La locura está en que nadie te dice que cambies, pero el estereotipo permanece en el aire todo el rato.

Ahora que menciona a su hermana, la también artista Nathy Peluso: ¿se pone mucha presión por llegar a los logros musicales que ella ha conseguido? Yo creo que no hay competitividad como tal, sino que es algo muy personal. Como antes, entramos otra vez en las referencias: siempre vas a tener una aunque no quieras, más todavía si es familiar y la admiras. Al ser lo mismo que mi hermana, pues ella inició la veta artística en la familia, tengo un nivel de exigencia súper personal que siento que a veces puede frenar mi crecimiento. Al mismo tiempo, también sé que nuestros proyectos son muy diferentes y aspiramos a otras cosas; cada una tiene diferentes ambiciones. Soy muy fuerte y segura de mí misma, y eso ayuda.