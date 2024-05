Este es el truco de Taylor Swift para desaparecer tras cantar las canciones sorpresas de sus conciertos

Taylor Swift lleva más de un año con su gira The Eras Tour y su paso por Madrid está siendo todo un éxito. La artista estadounidense ha llenado durante dos noches consecutivas el estadio Santiago Bernabéu y ha puesto a bailar y cantar a un total de 140.000 personas.

En una de las partes del espectáculo, la cantante interpreta varias canciones sorpresa que no están incluidas en el repertorio oficial de los temas que lleva preparados. Después de esto, Taylor Swift desaparece del escenario durante unos minutos sin que nadie se entere.

Pero, ¿cómo lo hace para que nadie del público se dé cuenta? Ani, una tiktoker que a su vez es fiel seguidora de la artista, ha explicado en un vídeo el truco que sigue la cantante para hacer esto.

"Esto está en sus historias destacadas en el apartado de los recuerdos del Reputation Tour". La joven ha rescatado el vídeo que Taylor Swift compartió en sus historias en 2018, en el que se ve cómo baja unas escaleras ocultas en el escenario para llegar a una plataforma en la que se tumba y desaparece. "Salta en esa plataforma. Esa plataforma la lleva a otro sitio. Se cambia el outfit y vuelve a salir", ha explicado.

El vídeo cuenta con más de 69.000 'me gusta' y diversos comentarios al respecto. Si bien algunos usuarios le han dado las gracias por resolver esta duda, otros han comentado que esta no es la técnica que utiliza en esta gira: "No es así, va gateando. Eso lo hacía en el Reputatuion Tour, no en el Eras".