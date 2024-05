Stephen King presenta su nuevo libro, 'You like it darker', donde incluye un personaje ya conocido por sus fans

Los fans de la literatura de terror se encuentran de enhorabuena gracias a Stephen King. El reconocido autor ha presentado su nueva obra, You like it darker, que podría traducirse como "lo prefieres oscuro". Y es que con más de cincuenta años dedicándose a escribir, lo más llamativo es la capacidad con la que es capaz de crear mundos de lo más tétricos.

Este nuevo libro se compone de diferentes historias de miedo, a cada cual más llamativa que la anterior. Aunque, lo que muchos no se podrían haber imaginado es que uno de sus personajes no sería nuevo. Tras una semana de su estreno, no han sido pocos los lectores los que se han percatado del llamativo detrás de Rattlesnakes (serpientes de cascabel), la historia más larga de todas.

En el relato de 90 páginas se presenta la historia de Vic Trenton, el padre de Tad. El pequeño fue una de las víctimas de la masacre de Cujo, un san bernardo infectado con la rabia. Una historia que podría haber pasado por alto de no ser porque este canino ya fue el protagonista de una obra homónima de 1981.

Así, 43 años después de su aparición, Stephen King rescata de nuevo al personaje. Ahora, ambientado en la Florida actual, Vic se encuentra en plena pandemia del coronavirus. Treton coincidirá en casa de un amigo suyo con una viuda que ha perdido a su familia.

Mientras que la enfermedad obliga a las personas a quedarse encerradas en sus casas, encerrados, los dos convivirán junto a un par de gemelos que llevan ya tiempo fallecidos. Los dos intentarán regresar a la vida como así explican en Seattle Times.