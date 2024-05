Fue el 19 de junio de 2023 cuando María Pombo y Pablo Castellano ampliaron la familia y dieron la bienvenida a su segunda hija, Vega. Pero la influencer todavía está centrada en recuperarse de algunas de las secuelas estéticas que le dejó el embarazo.

Estaba previsto que la creadora de contenido diera a luz en julio, pero la pequeña se adelantó, por lo que este parto fue más complicado que el de Martín, que fue el 27 de diciembre de 2020.

De hecho, el de su primer hijo fue parto natural, pero el de Vega fue cesárea. Y precisamente esto es lo que ha provocado que esté sometiéndose a un tratamiento estético para cuidarse la cicatriz que le quedó en la tripa.

Así lo ha revelado este jueves en sus stories de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que enseña cómo le están realizando el tratamiento.

"Me he propuesto volver a cuidarme la cicatriz de la cesárea. Tengo adherencias en un extremo de la cicatriz", ha contado. "Que aparte de ser incómodo, estéticamente me hace una doble tripa que no me gusta".