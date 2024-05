El PP augura que la próxima foto con Puigdemont perseguirá a Sánchez hasta las generales

El PP lleva meses diseñando su estrategia electoral para las europeas. Tras convocar hasta cinco manifestaciones en contra de la amnistía y hacer de esta ley el centro de su acción de oposición contra el Gobierno durante casi un año, los populares vaticinan que la escenificación más potente del borrado del procés aún está por llegar: la foto que podría hacerse el presidente Pedro Sánchez junto al prófugo Carles Puigdemont en su vuelta a España tras ser amnistiado.

Por muchas veces que hubieran imaginado esta estampa, los de Alberto Núñez Feijóo no habían previsto que esta fotografía podría llegar pasadas las elecciones del 9J. Un escenario que abrían este jueves los propios socialistas al término de la sesión parlamentaria en la que se aprobó el borrado del procés. Los populares se mostraban impasibles ante lo que entienden que sería una estrategia electoral del PSOE para ralentizar la entrada en vigor de la ley antes de las elecciones: "No nos sorprende ninguna anomalía más en torno a esta ley".

En todo caso, llegue cuando llegue esa imagen los populares avisan de que el pacto con el prófugo independentista "le va a perseguir" al Gobierno "hasta las próximas generales". Así, renuncian a la idea de poder usar la imagen de la 'vuelta de Puigdemont' en la recta final de campaña y se adaptan al posible escenario de que el Gobierno publique la nueva ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en un plazo máximo de quince días —debe pasar por la sanción del rey para luego publicarse en el BOE—. "Vamos a ver cuándo lo publica el Gobierno", comentaban varios diputados a la salida del hemiciclo, a lo que fuentes del PP añaden que el plazo que decida el PSOE para oficializar la ley en el BOE no es su marco de actuación.

"El hecho de que la posterguen quiere decir que es mucho hasta para este PSOE". A diez días de la cita con las urnas, los populares aseguran que les es indiferente cuándo entre en vigor la ley. No obstante, no podrán recurrirla hasta que esté publicada en el BOE, por lo que los socialistas podrían acudir a las urnas sin ninguna denuncia por su inconstitucionalidad.

La dirección nacional de Feijóo anunció hace meses que recurrirá la ley una vez esté aprobada. También lo han hecho las comunidades autónomas presididas por los populares, desde Aragón a la Comunidad Valenciana o Cantabria. De hecho, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso avanzó este mismo jueves —minutos antes de la votación— que la recurrirá de inmediato.

No obstante, en Génova guardan silencio. "Hoy no es el día de hablar de recursos", añadía un alto dirigente. Tras la aprobación definitiva de la ley en el Congreso aseguran no haber decidido la fecha en que presentarla y ni siquiera se plantean por ahora una acción común junto a sus comunidades. Es decir, una escenificación de todo el PP unido acudiendo al TC.

Porque es en este tribunal y en otros como el TJUE en donde el PP pone todas sus esperanzas. "Será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar la ley de amnistía", mientras que a los españoles les corresponde la "derrota moral", apuntó este jueves Feijóo desde la tribuna.

La 'contrafoto' con Von der Leyen

Mientras los populares persiguen una foto "dañina" para Sánchez, diseñan otra potente para Feijóo. Este domingo, el PP contará en su romería de A Coruña con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con quien el actual líder del PP ha ido modelando su relación. La visita de la alemana es, para los populares, la prueba del rechazo de Europa a la ley de amnistía, ya que intervendrá en el mitin popular tres días después de que el Congreso aprobara la ley.