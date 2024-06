Carmelo Marcén, autor de 'Ecorrelatos inacabados': "Pensar un poco más en los otros te evita la ansiedad"

El Día Mundial del Medio Ambiente fue implantado por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Dirigido por el Programa de este organismo para el Medio Ambiente (PNUMA) se celebra desde entonces todos los 5 de junio bajo el auspicio, cada año, de un país diferente. En 2024, el 'anfitrión' de esta causa verde es Arabia Saudí.

La celebración ha llegado a convertirse, en los últimos 52 años, en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se suman a participar de manera virtual y presencial en todo tipo de iniciativas alrededor del mundo.

Sin tener que irse a Arabia Saudí ni a las Antípodas, Carmelo Marcén, maestro y doctor en Geografía y Premio Nacional 'Educación y Sociedad' dos años seguidos, encontró su forma de contribuir a que el planeta sea considerado una parte esencial de la formación humana hace ya muchos años. Desde los pupitres y desde los libros, Marcén (Leciñena, Zaragoza, 1953) ha invertido su tiempo en divulgar un concepto multidisciplinar que aglutina medioambiente, ética social, ecología y educación. Del batido de todos estos elementos han surgido numerosos libros, el último de los cuales es Ecorrelatos inacabados, sin fecha de caducidad (Cuarto Centenario), con prólogo de Cristina Monge e ilustraciones de Fernando Chavarría.

¿Cómo se llega a escribir estos relatos con prefijo?Se llega a estos Ecorrelatos pasando por 20minutos.es. Yo tenía unos cuantos escritos desde hacía tiempo y como aquí tengo el blog le comenté a la coordinadora, Melisa Tuya, que en lugar de hacer entradas tan serias, por qué no lecturas más agradables, por el verano. Pues aquí están parte de las que se publicaron entonces. Quizás se puedan recoger en un libro, pensé después. Y esa idea tuvo muchos apoyos. Si nos lo propones, tendrá el ropaje y la intención ecosocial desde distintos organismos, me dijeron. Ahora no se llama ecología esa tendencia, sino ecosociedad. Luego me encontré con un editor y resulta que le pareció tan buena idea que de entrada ha apostado con una edición de autor, bonita, se lo ha tomado como algo muy personal. Siempre me he encontrado con gente buena por el mundo.

Yo he dejado abiertos los relatos para que cada cual los interprete a su manera

Sus textos están presentados por una prologuista de lujo: la politóloga y socióloga Cristina Monge.Sí, este libro reúne muchas casualidades ligadas al afecto. Desde que les doy la paliza a mis amigos y les envío una copia de mis artículos cuando publico alguno. También el azar me condujo a 20minutos. Y la portada es de mi yerno. En relación con el prólogo, estuve tomando un café con mi amiga Cristina Monge y antes de que yo se lo propusiera a ella, me lo propuso ella a mí.

Dice el subtítulo que sus Ecorrelatos no tienen fecha de caducidad. Pero, ¿lo tiene el clima tal y como lo entendemos ahora?La vida es un continuo pasar. Lo que pasa hoy, cuando pronuncio la palabra presente, hace que ya estemos en el futuro. Son Ecorrelatos porque todos hablan de la interdependencia entre la ecología y la sociedad. Y sin fecha de caducidad porque nunca acabarán y porque yo los he dejado abiertos para que cada cual los interprete a su manera. O para que sirvan para empezar una aventura. Todos los finales permiten imaginar esto. Respecto al propio clima, cuando digo Sin fecha de caducidad, es porque me temo que no se lo veo al problema del que hablo. No hablo solo de la desaparición de especies, hay tantas cosas...

El escritor zaragozano con su último libro en sus manos. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Como el agua que escasea?En el agua, hay muchas cuestiones. A mis alumnos les dejaba entregado un relato cortito y ellos debían seguir. Eso mismo valía como una nota de examen. El dibujante de la portada entendió la idea: hay un inspector, con una lupa, que es más Mortadelo y Filemón que Sherlock Holmes, que va al despiste. Y se mueve por un terreno resbaladizo. Eso mismo es la vida. El inspector se salió del relato para seguir buscando. Es un conjunto de metáforas. Todo lo miro desde la vertiente ecosocial, también el agua.

¿De qué manera propone usted que salvemos el planeta?Todos dicen salvar al planeta, pero yo no hablo de eso, sino de trabajar con sus criaturas. Salvémonos nosotros y le haremos un enorme favor al planeta. He introducido un par de lecturas de personas relevantes en el libro donde dicen que todo es incertidumbre. Pero hace un siglo y hace quince también lo era. El estado de bienestar nos lo fastidiaron, también el covid, la invasión de Israel en Gaza... Leía que en este mensaje, contra todo que domina en Europa, le pegan cuatro tiros a un presidente y todos los líderes se dan cuenta de que vivimos en la ignorancia cognitiva. No hay relación entre lo que hacemos y lo que deberíamos conocer. Todo es consecuencia del anteayer y lo será del pasado mañana.

El término aragonés 'somarda' me permite decir las cosas con cierta ironía y sin herir a nadie

Como buen zaragozano usa muchos vocablos aragoneses en sus títulos y escritos. Uno que me llama la atención es somarda (socarrón e irónico) ¿Somos todos unos somardas y comediantes cuando hablamos de clima y naturaleza? ¿Tan poco serio es?Esta palabra tiene una doble o triple intencionalidad. Somos somardas para que aquel al que te diriges, prevenirle y que ponga la mente en funcionamiento. ¿Por qué? Utilizarlo me permite decir las cosas con cierta ironía y sin herir a nadie, que no es lo que yo quiero hacer. Es como una ironía que nos llueve suavemente.

Carmelo Marcén, en la Redaccion de '20minutos'. JOSÉ GONZÁLEZ

¿La naturaleza está hecha también de música, cine, poesía, elementos que salen en sus textos?La interacción con la naturaleza, si la pongo, es porque me está ayudando a hacer entender las cosas sin decirlo directamente. Por ejemplo, la electricidad la pongo en forma de Greguerías (como Ramón Gómez de la Serna); leer mucho enriquece la manera en que te preparas. Cervantes (debo ser de las pocas personas en España que se han leído el Quijote tres veces entero), otro ejemplo, son personas que han forjado la inteligencia humana y que han invitado a pensar.

La COP, la cumbre de Kyoto... ¿Qué le dice todo esto a un docente y catedrático de Geografía?Son unas buenas intenciones que tardan demasiado en convertirse en realidades para nosotros, pero nosotros sabemos que en las decisiones políticas influyen tantos factores que no conocemos. Son algo necesario que pretenden grandes resultados, pero que a veces son pequeños porque el tiempo nos va persiguiendo (o encorriendo, como se dice en aragonés). Son cosas que tenemos que hacer urgentemente porque el tiempo nos encorre y no hay peor cosa para la ecosociedad que las prisas. Me he dedicado 40 años a dar clases. Al principio creía que informando formaba a los alumnos, y ahora sé que no. Por eso estos relatos. Es como revisar la forma de educación. El crecimiento de la persona, es el recurso que nos queda para que no nos pongan una barrera en el camino.

Yo pago un 7% de mi sueldo para que vaya a ONGs que trabajan por el clima

Entre padecer eco-ansiedad y pasotismo, ¿cuál es el paso intermedio?Es en la búsqueda global donde está lo que puede ser mejor para muchos, importándome menos lo que me favorece a mí. Yo pago un 7 por ciento de mi sueldo para que vaya a ONGs que trabajan por esto. Yo que no soy nadie, quizás dando ese 7% ayudo a que otros pueda leer. Estuve en Unicef ocho años y me maravillaba que las chicas de Mali podían ir a la escuela porque UNICEF construyó letrinas en todas las escuelas en Mali norte. Y en América del Sur hemos llevado agua corriente. Hay que pensar un poquito más en los otros. Te evita la ansiedad.

El escritor y docente zaragozano Carmelo Marcén tiene en su haber media docena de libros y publicaciones. JOSÉ GONZÁLEZ

¿Cuáles son los principales mitos que hay que desterrar y qué verdades hay que cosechar?El principal mito a desterrar es doble: no importa lo que yo haga porque no sirve de nada, harás lo que buenamente puedas y el día que puedas. Y segundo, no me importa lo que les pase a los demás. ¡Pero si vivimos en una ecosociedad global, la interdependencia...! Las hemos unido en que debemos congratularnos, mirar a los demás como si fuéramos nosotros. No tiene que haber ecoansiedad. Sirve mucho pensar en la existencia de los demás. El dilema ecosocial es la encrucijada del cambio climático.