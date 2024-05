Terelu Campos responde a Belén Esteban: "Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Nunca lo ha sido"

Terelu Campos ha regresado a los medios de comunicación y lo ha hecho por todo lo alto: respondiendo a las críticas vertidas por la que fuera su compañera de Sálvame, Belén Esteban. Además, de nuevo, la hija de María Teresa Campos ha coincidido con Lydia Lozano en plató.

La 'princesa del pueblo' aseguró en el programa Late Xou, de Marc Giró que a Terelu Campos "no se la espera" en el nuevo formato de crónica social, Ni que fuéramos...: "No te voy a engañar. Yo no le abriría la puerta, creo que cuando hay que estar, hay que estar. A lo mejor, ahora que estamos en el canal Ten se anima". Sin embargo, Campos no ha dudado en responder a su compañera desde el plató de Mañaneros, donde ha reaparecido este jueves.

"A lo mejor algunos sí me esperan, Belén", ha comenzado, mirando fijamente a la cámara para, además, agregar: "Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar".

"Nadie, absolutamente nadie, de ninguna cadena, me ha dicho a mí lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Nunca lo ha sido. Cuando uno no juega con la misma baraja... es difícil", ha destacado Terelu Campos.

Asimismo, la colaboradora se ha mostrado dolida por las palabras de Belén Esteban tras los problemas de salud que ha atravesado: "¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estén allí, en saber cómo estoy yo y cómo es mi situación? ¿Os habéis preocupado vosotros? Venga ya, que siempre las fechas van en una dirección, la mía, pero en la vuestra, nunca".

"Yo siempre estoy callada, pero, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada de nada. Yo sé hablar igual que vosotros, yo he convivido con vosotros y siempre he sido una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", ha sentenciado Terelu Campos.