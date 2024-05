Morant apremia a las comunidades a unirse al programa de financiación de plazas de docentes universitarios: "No quedan excusas"

"Se han acabado las excusas". Así de contundente ha sido este jueves la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, al ser preguntada por la financiación de nuevas plazas de docentes que, según mandata la LOSU, deben crearse para estabilizar al profesorado universitario. Su departamento lleva semanas negociando con las comunidades la implantación de un plan de cofinanciación mediante el cual el Gobierno se compromete a sufragar la creación de 3.400 plazas, siempre y cuando las administraciones autonómicas se encarguen de financiar las vacantes sobrantes, hasta las 4.200 que estima el Ejecutivo que se necesitan para reducir la temporalidad, del 49% de media actual al 8%.

En las últimas semanas, Morant se ha ido reuniendo con los representantes de las comunidades autónomas para trasladarle los detalles del programa. La pelota estaba, por tanto, en el tejado de las autonomías, que son las que tienen que decidir si quieren adherirse al plan del Ministerio de Ciencia o, por lo contrario, encargarse ellas de la financiación de las nuevas plazas de profesores ayudante doctor sin la colaboración del Gobierno.

"Ya no quedan excusas, hemos trasladado la propuesta y se han acabado las excusas. Las próximas semanas van a tener que contestar si quieren sumarse al programa", ha sentenciado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades, tras presidir la reunión de la Alianza Salud de Vanguardia junto a la ministra de Sanidad, Mónica García. Según ha resaltado, aunque en España "esté creciendo el empleo", todavía uno de cada dos profesores universitarios tiene un contrato temporal.

"La isla de la precariedad no puede el sector de los profesores", ha subrayado la ministra, que también ha recordado que recientemente se reformó la ley en el Senado para "darles más tiempo" —tienen cuatro cursos para acometer ese objetivo—; y que el programa de su departamento prevé una financiación de seis años. "La excusa del tiempo y de la financiación ya no me vale", ha espetado, antes de reconocer que se siente "esperanzada" en que las comunidades autónomas "van a entrar en razón" y "cumplir con sus obligaciones". "Para eso les estamos ayudando y vamos a cumplir todos con los profesores de nuestro país, porque se lo merecen", ha concluido Morant.

150 millones por curso

El programa del Ejecutivo plantea la financiación de una parte de los costes laborales del profesorado docente e investigador de las universidades, con 150 millones de euros por curso —empezando con el próximo 2024/25— y durante los seis años de duración de este tipo de contratos.

Al principio se quería aplicar esta medida directamente en este 2024, pero se consiguió introducir una enmienda en la recién aprobada ley de enseñanzas artísticas para flexibilizar ese plazo y dar cuatro cursos de tiempo para implantar "de manera definitiva" todas las modificaciones que prevé la norma en cuanto a personal docente e investigador.

Morant expresó también hace poco más de un mes que, pese a que no se pudieron aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio, su departamento hará el "esfuerzo" por "priorizar" las cuentas del ministerio "para hacer posible este programa".