Los contagios de covid acentúan su escalada: acumulan ya cinco semanas al alza y los casos se duplican en la última semana

A las puertas del final del curso y en una primavera con temperaturas de verano, la covid acumula ya cinco semanas consecutivas de ascensos en España. Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), publicado este jueves con datos relativos a la semana del del 20 al 26 de mayo, la positividad ha pasado en una semana de 7,3% al 12% y la tasa de contagios ha subido de los 33,5 casos estimados por cada 100.000 habitantes a los 55,9 de la última semana.

Respecto a la situación en los hospitales, que es el aspecto que más preocupa a los epidemiólogos, la positividad se ha incrementado del 12,4% al 16,8% y la incidencia ha pasado en la última semana analizada de los 1,8 casos por cada 100.000 habitantes a los 2,2. "En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covi-19 presentan un 30,1% de neumonía, un 4,4% de admisión en UCI y un 8,7% de letalidad", reza el informe.

Con todo, desde la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), su presidente, Óscar Zurriaga, recuerda a 20minutos que las cifras actuales, tal y como muestran las gráficas del ISCIII, sigue por debajo de las temporadas anteriores, incluso son inferiores a las del año pasado, "cuando ya nadie hablaba de pandemia".

Por sexos, la incidencia escala más alto entre las mujeres, superando los 70 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que entre ellos no supera los 40 casos. Por edades, la franja etaria más afectada actualmente es la de entre 45 y 64 años, seguida de las personas de 65 años o más.

La variante a la que se atribuye esta subida de los casos es la descendiente de ómicron identificada como BA.2.86. "La variante de SARS-CoV-2 identificada en mayor proporción en los casos de IRAs [infecciones respiratorias] en atención primaria han sido BA.2.86 (59,62%), con predominio del 81,49% desde el inicio de la temporada correspondiente a la circulación de linajes y sublinajes JN.1".

No obstante, los síntomas no se han agravado y sigue siendo generalmente leves. Los reportados con mayor frecuencia, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, son la tos (82,1%), el malestar general (78,1%), el dolor de garganta (66,8%) y la fiebre (64,9%). Más de la mitad de los casos detectados reportar una aparición de los síntomas de forma súbita.

La gripe también aumenta

En cuanto a las otras enfermedades respiratorias que se vigilan en este mismo sistema centinela de centros de salud y hospitales, la gripe también muestra una ligera tendencia al alza. El porcentaje de positividad ha pasado en la última semana analizada de 0,9% a 1,6% y la tasa de incidencia en atención primaria se estimad en 7,5 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 4,1 de la semana anterior. En los hospitales la situación es estable, con 0,1 casos por 100.000 habitantes.

El virus respiratorio sincitial (VRS), causante de las bronquiolitis en bebés, que hace tres años sorprendió con un pico en plena primavera, por estas fechas, cuando es un virus estacional propio de la época de frío, este año se está comportando según lo esperado y actualmente la positividad se sitúa en 0% y la semana pasada estuvo en 0,2%.

La covid, en cambio, no es un virus estacional, según apuntan los especialistas, y aprovecha los cambios en nuestros círculos habituales de contactos sociales para proliferar. Además, Zurriaga agrega una hipótesis propia: "A medida que otros virus respiratorios retroceden, la covid, que no tienen un patrón estacional, sale. Por eso, en verano, tomaría el lecho de otros virus, pero esto no está demostrado científicamente ni quiere decir que este verano vaya a estar dominado por la covid". El presidente de la SEE destaca que "lo importante es que no tengamos casos graves", por lo que pide "mantener la atención" para que no repercuta en un aumento de la mortalidad.