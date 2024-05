Terelu Campos, sobre su ausencia en los medios: "Tengo un edema de Reinke que me va a acompañar toda la vida"

En las últimas semanas, los medios de comunicación se han preocupado por Terelu Campos. Tras haber superado una grave neumonía que la mantuvo ingresada en el hospital, la hija de María Teresa Campos ha decidido mantenerse más alejada de los programas de televisión.

Este jueves, Terelu se ha sentado en el plató de Mañaneros, desde donde ha comentado los motivos de su ausencia: "No desaparezco. Yo cumplo todas las semanas con el programa, cumplo con el fin de semana".

"Tengo un edema de Reinke, es un edema para toda la vida y, por circunstancias, se activa más o menos. En esta ocasión se ha activado un poco más. Estoy con un tratamiento más fuerte y me cuido todo lo que puedo mientras que no estoy en la tele", ha destacado la colaboradora del matinal.

"No he perdido la voz del todo, pero a mí me da hasta claustrofobia perder la voz, aunque parezca algo absurdo. Es esa sensación de que no me voy a poder comunicar y me angustia. Estoy mejor, se nota todavía, pero voy poco a poco. A medida que voy hablando, se me va calentando. Empiezo a alucinar con que personas que han estado conmigo el día anterior me escriban '¿qué pasa, estás malísima?'. Pero si hemos comido juntas", ha apuntado Terelu Campos.

Asimismo, la colaboradora del matinal de la televisión pública ha señalado: "Contesto mensajes, si me llaman digo que mejor por Whatsapp porque no tengo voz, pero yo he contestado a todo el mundo que me ha escrito. A todo el mundo que se ha preocupado por mí. A los que no se han preocupado por mí no tengo nada que decirles".

"Me hace gracia una cosa. Cualquier día se me cae una pestaña y soy portada de cualquier revista... No me parece normal. Estoy agradecida con la preocupación de la gente que me quiere, pero también hay que tratar las cosas con cierta mesura porque yo también tengo una familia que no vive aquí, que vive en Málaga y, de pronto, se despiertan diciendo 'qué ha pasado'. No es la primera vez que me pasa, ya me pasó hace tiempo y es algo que tengo que cuidarme. He pensado hasta que pueda ser por alergia, por los parches que me he estado poniendo...", ha sentenciado Terelu Campos.