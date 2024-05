Qué es el 'stealthing' y por qué se considerará agresión sexual a partir de ahora

Consentir y desear. Ambos son parte del debate feminista aún abierto en nuestro país, acerca de lo que debemos esperar de una práctica sexual basada en la igualdad. Con ellos llegó la Ley solo sí es sí, aplaudida por sus partidarios y rechazada y criticada por sus detractores, y una infinidad de reflexiones que, de uno u otro modo, están cambiado la forma que tenemos de percibirlos.

Ahora, un caso procedente de los tribunales sevillanos que ha pasado a manos de los jueces del Tribunal Supremo, ha hecho historia, contribuyendo a alimentar el cambio de mentalidad que parece estar cocinándose en nuestro país y situando, de nuevo, el consentimiento, por encima de todo.

Un nuevo delito: el 'stealthing'

La traducción al español de stealthing, es sigilo, y es también una forma de denominar al acto de un hombre al quitarse el preservativo durante el acto sexual, a escondidas. De hecho, así lo define el diccionario de Cambridge: "es el acto de un hombre de quitarse intencionadamente y en secreto un condón durante las relaciones sexuales, a pesar de que previamente se había acordado con su pareja sexual que se usara el preservativo".

Esto es, precisamente, por lo que se ha condenado a cuatro años y medio de prisión, a un hombre que engañó a su víctima y no se puso el preservativo para mantener relaciones sexuales, tal y como habían pactado, contagiándole además una enfermedad de transmisión sexual. Con la sentencia del pasado miércoles dictada por el Tribunal Supremo, se establecía así que el stealthing será considerada, a partir de ahora, otra forma de agresión sexual.

Por el momento, el tribunal solo ha avanzado el fallo de una sentencia que prevé notificar en las próximas semanas, pero no ha concretado qué pena imponen para este delito. Sí ha adelantado, no obstante, que cinco magistrados presentarán un voto particular porque entienden que ha de imponerse la misma pena que en una penetración sin consentimiento, lo que indica que la mayoría se ha mostrado partidaria de fijar otro castigo.

La primera sentencia que usó el término 'stealthing'

Aunque este caso es el primero que llega al Tribunal Supremo, no es el primero que se sentencia en España. La primera vez que una sentencia hizo uso del término stealthing, fue con el caso de un salamantino que en 2019 se quitó el preservativo sin avisar a la víctima y aceptó una multa de 2.160 euros por un delito de abuso sexual. Anteriormente otros casos habían terminado en absolución, por lo que esta resolución del Supremo marca el camino al resto de supuestos similares: es un delito sexual, antes tipificado como abuso y ahora como agresión.

Otras grandes referencias sobre este delito proceden de otros países como Alemania, Suiza, Reino Unido o Canadá, que también incluyen esta conducta entre sus delitos penales.