Estos son los países de Europa donde se puede votar a partir de los 16 años en las elecciones europeas del 9J

Apenas queda una semana para que se celebren las elecciones europeas, cuando los partidos políticos ya se encuentran inmersos en plena campaña electoral para captar el voto de los indecisos. Entre el 6 y el 9 de junio (9 de junio en España) más de 35 millones de españoles están llamados a un nuevo plebiscito que decidirá el futuro de Europa.

En estos nuevos comicios, en los que votarán más de 450 millones de europeos, se decidirá quiénes serán los 720 diputados que formarán parte del Parlamento Europeo. En el caso de nuestro país, serán 61 los escaños que se repartirán entre las 34 formaciones que se presentan como candidatas.

De cara a esta nueva cita con las urnas, las papeletas de los candidatos ya han llegado a los buzones de todos los españoles, quienes puede ejercer su derecho a partir de los 18 años, tal y como estipula la legislación española. Sin embargo, ¿es así para todos los países de la Unión Europea? ¿Pueden votar menores de 18?

Austria: desde los 16 años

A pesar de que en la mayoría de los 27 Estados miembro el derecho a voto se puede ejercer a partir de los 18 años, hay varios países que rompen esta regla. Es el caso de Austria, que permite esta posibilidad desde la modificación legislativa del año 2007. Como consecuencia, los austríacos pueden votar en cualquier cita con las urnas a partir de los 16 años. Este derecho, además, aplica para cualquier tipo de plebiscito, ya sea local, federal (elección presidencial) o a nivel europeo.

"A los 16 años, los jóvenes ya tienen responsabilidad penal, tienen capacidad jurídica y algunos ya están en la vida profesional. Por ello, el Consejo Nacional ha decidido conceder a los jóvenes a partir de esta edad el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones políticas y a opinar sobre su espacio vital y su futuro", recoge la web de la cancillería federal austríaca.

Malta y Bélgica, últimos en aprobar esta norma

Malta, por su parte, es otro de los estados que permite ejercer el derecho a voto desde 2015. La aprobación de esta modificación, sin embargo, se llevó a cabo en dos fases diferentes, tal y como explica la web oficial de la Unión Europea: hace nueve años los jóvenes de 16 y 17 años obtuvieron el derecho de sufragio en las elecciones locales. Tres años después, en 2018, este derecho se amplió a todos los comicios nacionales, incluyendo los europeos.

En tercer lugar de este listado aparece Bélgica, que desde 1989 cuenta con una ley que permite el voto desde los 16. Para ejercerlo, no obstante, había que inscribirse previamente como votante. Sin embargo, a partir de 2023 este precepto fue modificado para permitir este derecho sin necesidad de ningún alistamiento, según recoge el Servicio Federal belga en su página web. No obstante, para los menores de edad no se ha establecido una obligatoriedad de voto, algo que sí aplica para el resto de ciudadanos.

Alemania y Grecia, estados peculiares

Además de estas tres naciones, hay otras tres en las que también se permite el voto a menores de 18 años. Sin embargo, estos cuentan con una característica excepcional: puede ejercerse el voto en las elecciones europeas, pero no en las nacionales. Este es el caso de Alemania, aunque su situación es un peculiar, pues este derecho depende de cada estado federado, según la página web del Gobierno.

Grecia, por su parte, tiene otra característica singular. Además de solo poder votar los mayores de 16 solo en las elecciones europeas, estos deben cumplir los 17 en el año en que se celebran los comicios. Como consecuencia, para esta convocatoria, los griegos mayores de 16 podrán depositar su papeleta solo en caso de haber nacido en el año 2007, tal y como confirma el Portal Europeo de la Juventud.