Patricia Pardo, sobre Taylor Swift: "Me gustaría que mis hijas fuesen fans de ella, es una artistaza"

El primer concierto de Taylor Swift en España no ha dejado indiferente a nadie. La artista logró que un abarrotado Santiago Bernabéu corease sus canciones y aplaudiese cada gesto que la cantante tuvo con los hispanohablantes.

Así, este jueves, desde el plató de Vamos a ver, Patricia Pardo no ha dudado en mostrar su admiración por Miss Americana: "Yo no entendía tanto éxito y esta semana he comprendido un poco más por qué a la gente le gusta tanto esta chica".

"A mí me gustaría que mis hijas fuesen fans de Taylor Swift. Me parece que es una artistaza de los pies a la cabeza. Compone , toca instrumentos y, además, creo que tiene un mensaje feminista que está muy bien arraigado y que ella sabe explotar muy bien", ha agregado la presentadora.

"Es verdad que es producto del marketing. He entendido lo de las eras y es que tú puedes pertenecer a una o a otra según la etapa de tu vida que estés viviendo. Está muy bien el mensaje de empoderamiento femenino, es muy bueno para las niñas. A mí, como madre, sí me gustaría que a mis hijas les gustara Taylor", ha agregado Pardo.