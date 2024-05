Madrid presenta alegaciones a la Ley de Gestión Pública de Sanidad por "falta de rigor e invasión de competencias"

La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de ley del Ministerio de Sanidad para regular la gestión del sistema sanitario público y limitar la gestión de las empresas privadas de los servicios públicos. Desde el Gobierno regional consideran que el texto normativo invade competencias de las comunidades autónomas en materia de coordinación y bases generales de la sanidad. Entre los puntos que se han incluido en el escritorio, la Consejería de Sanidad que las medidas relativas a la transparencia y rendición de cuentas ya se aplican en la región.

Acabar con el "lucro de las empresas privadas con la sanidad pública", en palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, este es uno de los principales objetivo que busca la nueva regulación. El Proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud planea introducir limitaciones al número de concesiones y convenios con empresas privadas que gestionan hospitales o recursos sanitarios públicos. Además, se recoge la necesidad de introducir más controles e intensificar la transparencia en todos estos contratos.

"La norma proyectada pretende regular materias que en la actualidad son competencia de todas las comunidades autónomas con excepción de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, en cuyo caso nos encontraríamos con una grave infracción del ordenamiento jurídico que afectaría a nuestra Constitución", han expuesto desde el Ejecutivo regional en sus alegaciones. Desde la Consejería de Sanidad detallan que es el Gobierno autonómico quien ostenta la competencia sobre gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

En esta línea, la Comunidad de Madrid argumenta que la transposición de la normativa europea, materializada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, posibilita a las administraciones prestar de forma directa los servicios públicos o establecer concesiones con empresas privadas, siempre que el procedimiento de adjudicación "garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación". Esto "incurriría en una vulneración del acervo comunitario europeo que como Estado miembro hemos incorporado", han indicado.

"La propuesta del Ministerio de Sanidad no aporta soluciones realistas, ni concretas", han manifestado desde el Gobierno regional. Para el área que dirige Fátima Matute, el proyecto de ley no tiene "rigor normativo, económico y organizativo", ya que no se aportan cifras, una memoria económica ni referencias doctrinales. Además, el articulado solo mencionaría de manera "genérica" los problemas que se quieren subsanar.

Otro de los puntos que desde el Ministerio se pretenden reforzar el control a los modelos de gestión indirecta, Así recoge el punto dedicado a las "mejoras en los procedimientos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas de los modelos de gestión privada ya existentes en la actualidad". De la misma forma, se busca facilitar la reversión de las concesiones que disponen las entidades privadas en los servicios públicos sanitarios.

"Estas medidas ya se aplican en el ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid, por un lado, mediante auditorías que miden la prestación de la asistencia a los ciudadanos y la calidad, y, por otro, a través del control de la facturación mediante el Manual de Facturación Intercentros", han indicado en las alegaciones, donde resaltan que en la región ya se realizan inspecciones por parte de la administración. También recoge que la reversión de los conciertos, convenios y contratos ya se contempla. "En definitiva, todas estas medidas que la norma pretende regular ya existen", han concluido.