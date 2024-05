Moreno anuncia que La Junta presentará "de manera inmediata" un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía

La Junta presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía recién aprobada en el Congreso de los Diputados, "para que de manera inmediata se ponga ese recurso para intentar parar este desafío secesionista e independentista". Así lo ha anunciado este jueves el presidente del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno, que ha incidido en que "servicios jurídicos del Gobierno andaluz ya trabajan en ello".

Cabe recordar que el pasado mes de marzo el consejero de presidencia Antonio Sanz, confirmó que se ya se estaba trabajando en dicho recurso al entender que "existen condiciones y bases más que suficientes" para recurrir, si bien puntualizó que no se presentaría hasta que dicha ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), toda vez que una norma "en tramitación" no se puede recurrir.

"Parar esta ruptura del principio de igualdad y solidaridad entre los españoles y parar una locura en términos legales que está motivando la frágil y la enorme debilidad de Sánchez al frente del gobierno" ha defendido Moreno durante una visita al sendero del Cinturón Verde de Córdoba, junto al alcalde de la ciudad, José María Bellido, entre otras autoridades. Desde Andalucía, "como siempre, seremos contundentes, determinantes en nuestras respuestas y utilizaremos nuestros recursos" al alcance para intentar que los españoles "podamos seguir avanzando juntos, en armonía, hacia un objetivo común, que es el del progreso y el del bienestar", ha abundado el también presidente del PP de Andalucía.

En concreto, el Pleno del Congreso ha respaldado este jueves con mayoría absoluta la Ley de Amnistía levantando así el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación, con lo que la norma se envía al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación y entrada en vigor. Eso sí, el trámite se ha superado por la mínima, pues se necesitaban 176 votos y se han sumado 177 a favor y 172 en contra.

Ante ello, Moreno ha advertido de que es "la única ley que es capaz de aprobar el Gobierno, porque no es capaz de aprobar leyes que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos", dado que "no tiene capacidad, ni siquiera la ley más importante que puede aprobar un Gobierno, que es la ley de presupuestos, fundamental para muchos sectores vulnerables de la sociedad", ha apostillado.

Si bien, ha lamentado que "en esta ley sí se han puesto de acuerdo todos los micropartidos que no creen en España, que tienen intereses egoístas en sus territorios y todos los más radicales se han puesto de acuerdo", al tiempo que ha lamentado "la cierta chulería por parte de algunos portavoces" e "incluso una humillación para el Estado".

Al hilo, el popular ha mencionado que algunos portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña o de Junts hayan dicho "claramente que ellos no se han equivocado, que es el Estado el que se ha equivocado"; que "ahora viene la independencia y el referéndum de autodeterminación", y que "ellos no tienen que pedir ni siquiera disculpas por doblegar el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Constitución".

En este sentido, el presidente andaluz ha avisado de que "el PSOE camina con pasos firmes hacia lo que quiere, un cambio de régimen", dado que "las amnistías se hacen cuando hay un cambio de régimen", precisando que "la última amnistía se hizo a finales de 1977, precisamente en los albores de la Constitución".

Una "traición" a los españoles

A juicio de Moreno, "supone el menosprecio" al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado; a los jueces que "han juzgado y condenado a los que han actuado contra la Constitución y el marco de derecho", y algo "todavía peor, que no hay igualdad entre ciudadanos", de manera que "hay ciudadanos que pueden delinquir, malversar, cohecho...", ha lamentado.

Sin embargo, "en contra del criterio mayoritario de los letrados" -13 letrados de las Cortes Generales que han dicho que hay muchos artículos inconstitucionales- y "en contra de la mayoría social de España", se vota en el Congreso y se hace exclusivamente, "no por mejorar la calidad de vida, ni la convivencia en Cataluña, porque ya han advertido los independentistas, con cierta chulería, que esto es el primer paso de un proceso de secesión imparable", ha manifestado.

Por tanto, ha remarcado que "es una traición al interés general de los españoles y de los andaluces", con "una decisión que no ha pasado por las urnas", cuando "Sánchez dijo que esto no lo haría nunca", pero después de las pasadas elecciones del día 23 de julio, "por siete escaños ha vendido el interés general de nuestro país", ha reprochado.

La reacción: "votar al PP"

Así, el dirigente andaluz ha aseverado que "es un día para la reflexión, para cierta tristeza", pero también "para la reacción en forma, como hay que hacerla, que no es chillar más, ni confrontar más, ni ser más bronco que nadie, ni insultar a nadie". "No va de eso", ha defendido, para subrayar que "la reacción va de votar serenamente, pero con firmeza". En palabras de Moreno, "la reacción que tiene que tener el pueblo de Andalucía y el pueblo español, de una manera democrática, serena y útil, es votando a la única opción constitucional, a la única alternativa a todo este despropósito, que es el PP".

Por eso, ha animado a "seguir apoyando el cambio en Andalucía, la transformación y la alternativa en España, y que, por favor, no le demos un aval a Sánchez y a los independentistas", precisando que "el aval se le puede dar de dos formas: una, votando directamente al PSOE, si alguien le quiere dar aval a todo este tipo de políticas; pero hay otro tipo de aval, el de la omisión, porque me quedo en casa, en el sillón, o me voy a la playa", de forma que "por omisión le estoy dando un aval a Sánchez y a sus políticas", ha advertido.

De este modo, el presidente del PP andaluz ha transmitido que "el 9 de junio tenemos que ir a votar todos", agregando que "esto supone clarísimamente la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles". "De hecho, ya Sánchez ha anunciado una nueva fórmula de financiación en Cataluña que rompe el principio de solidaridad también interterritorial", ha aseverado.

"Frente a esta ruptura de la unidad y la solidaridad entre los españoles, no nos queda otra alternativa que el Gobierno de Andalucía presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley recién aprobada" en la mañana de este jueves en el Congreso, ha avanzado Juanma Moreno.