La Diputació de Barcelona reforzará con 8,5 millones de euros el Catálogo 2024 del plan de cooperación de la Red de Gobiernos Locales

Visto bueno de los grupos políticos de la Diputació de Barcelona para dotar de más recursos económicos el Catálogo 2024 del Plan de cooperación Red de Gobiernos Locales 2024-2027. La administración pública aumentará el presupuesto a este programa en 8,5 millones de euros tras la aprobación unánime en la sesión ordinaria del mes de mayo celebrada este jueves en el Paraninfo de la Escuela Industrial.

Votación unánime en el dictamen de incluir nuevos recursos en un Catálogo 2024 que permite a la Diputació gestionar un modelo de cooperación local, propio, innovador y referente con el que el organismo ejerce, con carácter preferente, las funciones de asistencia y cooperación local. Se trata de trabajar para dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para que puedan gestionar sus políticas, promover estrategias de desarrollo local y reforzar los modelos sociales de proximidad.

La sesión de mayo también ha aprobado cuestiones como el dictamen de la dirección de servicios de Recursos Humanos para reprobar el acuerdo de febrero con la comisión negociadora de las condiciones de trabajo del personal del Insitut del Teatre. Con todos los votos a favor y las abstenciones de PP y Vox, la Diputació reafirma un acuerdo que busca determinar la jornada laboral de los empleados asociados a las plazas de oferta pública que se han estabilizado.

Por otro lado, en cuanto a la gerencia de servicios de asistencia al gobierno local, el plenario ha votado de manera unánime el dictamen para delegar a los ayuntamientos, que lo han pedido, las competencias necesarias para constituir una Bolsa supramunicipal de personal temporal en la categoría de Técnico A de Auxiliar de Biblioteca. Estos ayuntamientos habían de formar parte de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Además, también se ha aprobado con todos los votos a favor de los grupos políticos el dictamen por el cual se propone aprobar la actuación de asistencia por parte de la Diputació de Barcelona de la gestión material de la contratación pública en aquellos municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia.

Finalmente, en cuanto a la gerencia de servicios de infraestructuras viarias y de movilidad, el pleno ha dado el visto bueno al traspaso de la titularidad de los tramos de la carretera BV-1201, entre el kilómetro 0,390 y 0,590, y el tramo de la C-16z, entre el punto 63,586 y 65,100, a los ayuntamientos de Olesa de Montserrat y Sallent, respectivamente.

La aprobación de la amnistía se discute en la Diputació

El pleno del mes de mayo se ha celebrado pocas horas después de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de amnistía. Por ello, en el momento de los ruegos y preguntas, la norma ha centrado las intervenciones de los portavoces.

El diputado y presidente del grupo de Junts, Ramon Bacardit, ha celebrado la aprobación de la ley en la cámara baja y ha defendido que a partir de ahora "se acaba con la represión que ha afectado a ciudadanos y alcaldes y devuelve al ámbito de la política lo que no se tenía que haber ido". Unas palabras a las que se ha sumado el presidente delegado del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública y presidente del grupo ERC-AM, Josep-Ramon But.

Sin embargo, la tónica de celebración y de alegría por la aprobación de la medida se ha roto en el turno del portavoz del grupo PP, Manu Reyes, quien ha rechazado la intervención de los portavoces de Junts y ERC. Además, ha arremetido contra la aprobación por "el chantaje de siete votos" y ha lamentado que esta norma generará "catalanes de primera y de segunda". Finalmente, ha concluido su intervención asegurando que desde el partido popular establecerán "todos los recursos para parar la ley en los tribunales".