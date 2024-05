Bruselas evita dar plazos para posicionarse sobre la amnistía... pero el reloj ya corre una vez aprobada la ley

La ley de amnistía ya está aprobada pero el capítulo está todavía lejos de cerrarse. No obstante, la Comisión Europea no tiene prisa y ha apuntado este jueves que no maneja plazos para publicar su análisis sobre la norma, aunque el reloj empieza a descontar. Que la ley tuviera luz verde por parte del Congreso era la condición que ponía Bruselas para acelerar en su diagnóstico, con el que determinará si la amnistía es acorde al derecho comunitario.

El Congreso ha levantado este jueves el veto del Senado a la norma, aprobada con 177 votos a favor y 172 en contra. El siguiente episodio será su entrada en vigor y también el análisis que se haga de la misma desde la UE, pero ya será, presumiblemente, después de las elecciones europeas del 9 de junio. Los cálculos hacen prever que la nueva Comisión Europea -y el nuevo comisario o comisaria de Justicia- será la que quede a cargo de este análisis; después la oposición podría recurrir al TJUE.

