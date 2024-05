Britney Spears vuelve a acercarse a su familia: jornada de spa con su hermano

Poco a poco, Britney Spears está intentando mejorar su relación con parte de su familia. Obviando a su padre, James Spears, responsable principal de la tutela bajo la que vivió durante 13 años y a quien hace poco criticaba duramente por su último acuerdo judicial, la Princesa del Pop sí que quiere reconectar con su círculo íntimo. Y ahí ha entrado su hermano Bryan, quizá uno de los miembros más desconocidos de su familia.

El productor y empresario, de 47 años —cuatro años y medio mayor que la artista—, ha sido el protagonista de una de las últimas publicaciones de Britney en Instagram, ya que ambos han acudido a Las Vegas, en el estado de Nevada, para disfrutar de una jornada de spa que ha sido documentada por la cantante.

La autora de éxitos como Baby One More Time, Toxic o I'm a Slave 4 U se muestra más que feliz con la experiencia y no para de darlo a conocer durante todo el vídeo como si fuera una niña con un juguete nuevo. "Oye, hermano, ¡que estamos en Las Vegas, nos vamos a un spa y estamos perdidos!", se le oye decir entre risas.

En el vídeo, Britney Spears se presenta como alguien entusiasmado cojn la experiencia, llegando a decir mientras están esperando que el spa es "como un Disneyland para adultos" antes de centrarse en la decoración del interior, cuyas luces y forma le recuerdan a "una nave espacial" de un parque temático.

Aunque la grabación es un tanto caótica, no cabe duda de que Britney, que saluda a todos los presentes, y su hermano mayor se están divirtiendo. La cantante llega a afirmar que cree que está "flipando por drogas" porque el lugar es "incluso mejor que Disneyland porque este es sexy".

Sin embargo, no muestran nada de la sesión de spa —probablemente obligados a dejar en taquilla sus móviles— y el vídeo acaba de una forma más extraña aún: con ambos delante de un espejo mientras Bryan se coloca un sombrero fedora y posan para un selfi, casualmente un vídeo que ya había subido unas horas antes la artista.

Lo que no se sabe con certeza —dado que Britney tituló ambos vídeos con emoticonos de flores— es en qué momento tuvo lugar la grabación, si es reciente o tuvo lugar en el pasado. Lo que sí es seguro es que Britney vuelve a tener en mente a su familia. Y a juzgar por lo bien que se lo ha pasado en Las Vegas con su hermano, medios como TMZ afirman que parece estar decidida a restablecer los vínculos perdidos.