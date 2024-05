Así consiguieron los detectives de Javier Santos dar con el ADN de Julio Iglesias: "Son diez días en el que le 'marcan'..."

Pese a una prueba de ADN que cotejó con Julio Iglesias que dio como resultado un vínculo genético del 99%, Javier Santos todavía no ha sido reconocido como su hijo.

"Lo que siento es mucha tristeza, porque no sé si algún día tendré la oportunidad de hablar con él, porque es algo que deseo", expresó en marzo en Y ahora Sonsoles.

Además, contó que tenía "amigos en común" con Julio José Iglesias, con el que coincidía frecuentemente en su pasado en discotecas y restaurantes. "En un cumpleaños en el que coincidimos me dio un abrazo, me preguntó cómo estaba y me presentó a sus amigos como su hermano y yo me quedé en shock, porque fue la primera vez que hablaba de eso", relató.

Precisamente Julio José tuvo mucho que ver con la forma de conseguir los detectives privados contratados por Javier hasta 17 pruebas para intentar demostrar que Julio Iglesias era su padre biológico.

"Para acercarse a Julio Iglesias y su familia tenían que pasar desapercibidos. No valía cualquier coche, sino uno de lujo. Un Lamborghini o un Porsche, cuyo alquiler es muy elevado. A esto le sumas el alojamiento, las dietas, el vuelo etc. Estuvieron allí 20 días", ha revelado a Semana Fermín Cabanillas Serrano, autor del libro El ADN que te parió, que acaba de publicarse.

En él ha compartido tiempo y espacio con Luis Lara y Verónica Contreras, los detectives que lograron lo que parecía imposible. "En dos días se descartó hacer seguimiento a Julio Iglesias por su extrema seguridad. La seguridad que rodea al cantante es muy grande", indica.

Entonces, repararon en Julio José Iglesias, ya que "era el más previsible en sus actuaciones. Se mueve sin escoltas". "Se inicia el método 'Carrero Blanco', que es buscar a alguien que tenga siempre la misma rutina. En ese momento, iba al mismo supermercado o a la misma playa, a hacer surf. Son diez días en el que le 'marcan', hasta que se le cae una botella de agua y consiguen otras pruebas que valdrían para probar el ADN", apunta Cabanillas. Y, así, hasta 16 objetos más.

Julio José no se dio cuenta del seguimiento de los detectives, porque él "no lleva seguridad". "Aunque Julio José bromea con que le robaron la botella, está documentado que la prueba se cogió con toda la legalidad. Esto se demuestra con grabaciones de vídeo y secuencia de fotos, lo que certifica que ha sido en una zona pública", indica el entrevistado.

Sobre la demanda de paternidad, cuenta: "La demanda por el ADN se admitió en noviembre de 2017, pero durante dos años no se le pudo notificar. Toda gestión que se quiera hacer en Miami es carísima. Nadie lo recogió. Fue una odisea".