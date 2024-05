Yolanda Díaz, sobre el concierto de Taylor Swift: "Mi hija es fan total y yo salgo más 'swiftie' de lo que entré"

El pasado miércoles, 72.400 personas pudieron disfrutar del primero de los dos únicos conciertos que Taylor Swift ofreció en nuestro país. Con un Santiago Bernabéu hasta la bandera, el público disfrutó de un espectáculo incomparable que duró casi cuatro horas.

De esta manera, el renovado estadio del Real Madrid recibió a muchos rostros conocidos que se dieron cita para disfrutar del concierto de Miss Americana. Entre ellos, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía social que, junto a su hija, acudió al concierto.

Este jueves, la política ha contactado en directo con La mirada crítica, desde donde ha explicado cómo vivió uno de los conciertos más esperados de nuestro país y que, sin duda, se ha convertido en el evento del año.

"Mi hija es swiftie total y fue espectacular. Salgo más swiftie de lo que entré y todo el público se sabía sus canciones. Es un fenómeno y un concierto que merece la pena", ha destacado Yolanda Díaz.

Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno ha abordado la aprobación de la Ley de amnistía:: "Va a dar estabilidad al país porque las políticas practicas por el PP no han funcionado y ahora hemos rebajado la tensión. No comparto un modelo de país como Feijóo y me cuesta mucho creer que él lo haga, y más siendo gallego, en el que lancemos a una parte de los españoles contra otra. De lo que se trata es de ser un país estable y creo que hoy lo vamos a ser más".