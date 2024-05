"Ni de coña", sus guiños a España y la pelea en la grada en medio de 'Spearks Fly': lo que no se vio del concierto de Taylor Swift en Madrid

Taylor Swift no defraudó en su primer contacto con el nuevo Bernabéu. La americana se sintió este miércoles "poderosa", en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid, y que significó un repaso histórico a su carrera que conforma la gira The Eras Tour ante más de 65.000 swifties.

Durante más de tres horas, la artista se mostró incansable en un espectáculo que ella misma calificó como una "aventura" y en el que tuvieron lugar varias anécdotas.

Más allá de la propia artista, lo que pasó a su alrededor pasó desapercibido, pero las redes sociales han sacado a la luz varios episodios que han llamado mucho la atención.

Por ejemplo, el móvil de una de sus asistentes. Cuando su diva cantaba All Too Well, seguramente esta fan no se sabía la letra con exactitud. Por eso decidió leer la letra directamente en el móvil. El vídeo, publicado en X, se ha hecho viral.

NOT LA CHAVALA CON LA LETRA DE ALL TOO WELL EN EL TELEFONO AJAJAJJAJAJAJ#MadridTStheErasTour pic.twitter.com/WlpawSPKUT — alba | violeta's gay lawyer (@witchedhaiz) May 29, 2024

También la surrealista pelea entre dos hombres situados en las gradas, mientras la artista entonaba Sparks Fly. El rifirrafe llegó a tal punto que tuvieron que ser separados por el personal de seguridad.

el peak del concierto taylor cantando de fondo sparks fly y dos dándose de hostias detrás ESPAÑA pic.twitter.com/lx6WjUU3iA — m 🤸🏻‍♀️ (@marianhouse_) May 29, 2024

Volviendo a la americana, muy comentados han sido sus diferentes looks -hasta 15-. En uno hizo un claro guiño a nuestro país, ya que vestía un conjunto con los colores de la bandera de España, algo que, por cierto, suele hacer en cada país que visita con las correspondientes banderas.

Taylor apareció con un vestido que era un claro guiño a España.



🇪🇸❤️ pic.twitter.com/z5vwjvnC8x — Real Madrid Unido™ (@RMadridUniido) May 29, 2024

También hubo un momento en que el Bernabéu casi se viene abajo. Uno de sus bailarines respondió con un "ni de coña" en perfecto castellano en una de sus canciones, a la que le cambió la letra. Algo que hizo que el público del Bernabé enloqueciera.

Taylor no contó con ningún invitado especial, pese a que muchos fans creyeron que al escenario podría subirse Lana del Rey, con quien interpreta Snow On The Beach. Swift, sin embargo, sí cantó por sorpresa el tema que tienen juntas, y, aunque generó gran expectación en el público, lo interpretó en solitario. "No ha venido", señaló entre risas, en medio de la actuación, consciente de la expectación.