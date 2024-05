Choque de lemas en Instagram por la guerra en Gaza: qué significa 'All eyes on Rafah' y qué responde la contracampaña sobre los rehenes

Las imágenes del bombardeo israelí sobre un campo de refugiados en la ciudad de Rafah, en la Franja de Gaza, el pasado lunes, han dado la vuelta al mundo. Aquel día murieron, al menos, 45 personas (la mayoría mujeres y niños), a las que se sumaron decenas de víctimas, asfixiadas o calcinadas por el incendio, que se originó tras el impacto de los efectivos aéreos israelíes. Desde entonces, los ataques en la ciudad de Rafah no han cesado.

Los bombardeos ocurrieron en el al-Mawasi, una zona humanitaria al oeste de Rafah, declarada zona segura por las autoridades israelíes que, durante las últimas semanas, han llamado a evacuarlo a las más de medio millón de personas palestinas que allí se refugian.

Aunque no es la primera, esta ofensiva parece haber movilizado a una gran parte del mundo que, hasta ahora, ha acudido como espectador al creciente conflicto entre Palestina e Israel, que se arrastra desde hace más de siete décadas.

'All eyes on Rafah' la frase viral en redes sociales

Ahora, los vídeos virales del campamento en llamas, han desatado la ira y la indignación de la población mundial, que clama por un alto al fuego inmediato. Con 'All eyes on Rafah' el mundo advierte de que todas las miradas están puestas en la masacre de Rafah.

El lema se acompaña de una imagen de la zona atacada, generada por Inteligencia Artificial, que ha sido compartida por más de 40 millones de usuarios en Instagram, con el objetivo de denunciar la emergencia que está viviéndose en el campo de refugiados de al-Mawasi.

Entre ellos, personalidades tan destacadas del deporte como Ousmane Dembelé y Aitana Bonmatí, actores como Corey Mylchreest, Bella Hadid, Anna Castillo y Claudia Traisac, modelos como Emily Ratajkoowki, o la mismísima Malala Yousafzai, Nobel de la Paz, entre cientos de miles más.

La cara B de esta imagen viral es, precisamente, la naturaleza de la misma. Los más críticos se sorprenden con que haya sido esta ilustración generada con IA, tan alejada en apariencia con la cruenta realidad del estado actual de Rafah, la que haya movilizado a los usuarios en internet. Sin embargo, para muchos otros, la clave es que, independientemente de la imagen, la gente haya logrado encontrar una manera de expresar su indignación contra esta tragedia humanitaria.

La contracampaña: 'Help us find our Hostages'

Al tiempo que miles de personas se hacen eco de esta campaña por Rafah, una contracampaña ha comenzado a circular en redes: 'If your eyes are on Rafah, help us find our hostages'. En español: 'Si tus ojos están en Rafah, ayúdanos a encontrar a nuestros rehenes.

Se trata de un mensaje de apoyo a los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás durante los ataques del 7 de octubre, que persigue presionar al gobierno del primer ministro Benajmin Netanyahu para que garantice su liberación.

If your eyes are on Rafah, look better... pic.twitter.com/h1NVAnk9YV — Francesca Scalinci🎗️🇮🇹💙 (@franskali) May 29, 2024

Con el mismo objetivo, las familias de de los rehenes secuestrados, hicieron público, la semana pasada, un vídeo en el que aparecen cinco jóvenes integrantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en los túneles de Gaza durante su cautiverio tras ser tomadas como rehenes por milicianos de Hamás. Esposadas y ensangrentadas, intentan no ser todavía más agredidas diciendo a sus captores: "Tengo amigos en Palestina".

Un día después, Hamás acusaba a Israel de "manipular" el vídeo haciendo "una selección deliberada de imágenes y clips" para reforzar su narrativa sobre las presuntas agresiones a las mujeres secuestradas por parte de los milicianos palestinos.