Feijóo reclama a Sánchez que no se "atreva" a vender la amnistía como convivencia: "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE"

Con el último trámite parlamentario de la ley de amnistía, el PP da al partido de Pedro Sánchez por acabado. "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE". El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subido a la tribuna del Congreso a pedir, por última vez, que se vote 'no' al borrado del procés que "hace efectivo el intercambio de poder a cambio de privilegios y impunidad". Por ello, el presidente de los populares ha exigido a los socialistas —que en 2017 votaron a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución— que no se "atrevan" a llamar convivencia a esta norma: "No pretendan lavar el cerebro de los españoles".

El popular ha lanzado la siguiente reflexión: "Si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de hacerle presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de ser presidente, ¿qué es?". Para el popular solo existe una respuesta: "Corrupción política y mentira".

Así, ha comenzado enumerando las nefastas consecuencias que cree que tendrá esta ley, como es convertir a los que no son catalanes en "españoles de segunda" o "humillar" a los jueces que defendieron la democracia en Cataluña. Pero además ha cuestionado que esta ley vaya a servirle al PSOE para mantener la legislatura que sostienen, entre otros, los independentistas catalanes.

"Si esta ley llega a aplicarse, señores del PSOE, al independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena". En definitiva, "la legislatura empieza y puede acabar aquí, con la amnistía", tal y como ha concluido Feijóo tras recordar que el Gobierno está "paralizado" proque no ha logrado sacar adelante otras leyes como la del proxenetismo, la del suelo ni presentar los Presupuestos.

El líder de la oposición se ha dirigido tanto al Gobierno como a los independentistas. A los primeros, les ha descrito como "siervos de su amo" que ni tan siquiera ha defendido en la tribuna su ley estrella: "¿Por qué quien les manda aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana de referéndum como siguiente parada y de la victoria de lo que ellos llaman el Régimen del 78, pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí".

"Pregúntense por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Y pregúntense de paso por qué tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles". En consecuencia, Feijóo ha reclamado elecciones generales: "Si tan buena es la amnistía retírenla, inclúyanla en su programa electoral, presuman por toda España de ella, convoquen a la gente, háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles qué opinan de este fraude electoral". Aunque por su parte ya les ha respondido que "no se atreven porque saben perfectamente que no cuentan con el aval suficiente, ni jurídico, ni social, ni moral".

Después se ha dirigido a la bancada de Junts. "Hoy es el día de su victoria, el 1,6% de los españoles le han ganado al resto por la ambición de un solo hombre", ha exclamado después de que Miriam Nogueras haya celebrado la aprobación de la amnistía como una victoria. Sin embargo, para Feijóo, es la "victoria de la peor política". "La que predica que se puede hacer lo contrario de lo que se promete y cree que no pasa nada. La de quien se atreve a negociar con lo que no le pertenece, y cree que no pasa nada. La de quien olvida a los catalanes que fueron agredidos y cree que no pasa nada. La de quienes reescriben la historia y cree que no pasa nada. Y la de quien es capaz de comprar una presidencia a cualquier precio y cree que no pasa nada".

No obstante, Feijóo ha finalizado con un mensaje de esperanza: "Pasará" porque "la igualdad, la Justicia y el valor de la palabra no van a verse atenazadas sin consecuencia alguna". Según el popular, jurídicamente y políticamente "será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar la ley de amnistía" mientras que a los españoles les corresponde la "derrota moral".