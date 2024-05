Feijóo exige a Sánchez que no se "atreva" a vender la amnistía como convivencia: "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE"

Con el último trámite parlamentario de la ley de amnistía, el PP da al PSOE por acabado. "Hoy hemos asistido al acta de defunción del PSOE". El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha subido a la tribuna del Congreso a pedir, por última vez, que se vote 'no' al borrado del procés que "hace efectivo el intercambio de poder a cambio de privilegios y impunidad". Por ello, el presidente de los populares ha exigido a los socialistas —que en 2017 votaron a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución— que no se "atrevan" a llamar convivencia a esta norma: "No pretendan lavar el cerebro de los españoles".

El popular ha lanzado la siguiente reflexión: "Si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de hacerle presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de ser presidente, ¿qué es?". Para el popular solo existe una respuesta: "Corrupción política y mentira".

El popular ha enumerado las nefastas consecuencias que cree que tendrá esta ley, como es convertir a los que no son catalanes en "españoles de segunda" o "humillar" a los jueces que defendieron la democracia en Cataluña. Pero además ha cuestionado que esta ley vaya a servirle al PSOE para mantener la legislatura que sostienen, entre otros, los independentistas catalanes.

"Si esta ley llega a aplicarse, señores del PSOE, al independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto el señor Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena". En definitiva, "la legislatura empieza y puede acabar aquí, con la amnistía", tal y como ha concluido Feijóo.

