Selena Gomez afirma que estaba preparada para adoptar a los 35 años hasta que llegó su novio

Hoy por hoy, ni se lo plantea. Es inmensamente feliz después de haber ganado el premio de interpretación en la última edición del Festival de Cannes junto al resto de actrices de Emilia Pérez, de Jacques Audiard, está a punto de estrenarse la cuarta temporada de su serie Solo asesinatos en el edificio y, sobre todo, tiene al lado a alguien que la quiere. Pero Selena Gomez estaba más que dispuesta a adoptar a un hijo.

La cantante de 31 años ha dado a conocer en una entrevista con la revista TIME que su plan si no tenía pareja durante su treintena era la de iniciar los trámites para convertirse en madre adoptiva, algo que siempre ha querido ser. Sin embargo, la llegada a su vida de Benny Blanco ha aparcado para siempre ese proyecto.

Gomez ha aseguado que llegó a aceptar el hecho de que tendría que ser madre soltera durante los años en los que no ha tenido pareja y que se estaba preparando para ello, porque uno de sus objetivos vitales era el de ser madre incluso si no tenía un hombre al lado como su novio o marido. Se había puesto incluso fecha límite: los 35 años.

"He estado sola durante cinco años y la verdad es que me había acostumbrado. Mucha gente le tiene miedo de estar sola y con toda probabilidad me estuve torturando mentalmente durante dos años por estar soltera. Pero luego lo acepté", ha declarado la cantante de éxitos como Lose You to Love Me, Slow Down o Good For You.

"Y entonces se me ocurrió mi plan", ha continuado, "y es que iba a adoptar [un hijo] a los 35 si para entonces no había conocido a nadie". Sin embargo, a finales del año pasado llegaba a su vida el cantautor de 36 años y ambos están reconsiderando las cosas: no por nada hace un par de semanas Blanco reconocía en un pódcast que él piensa en tener hijos "todos los días" y que es una conversación que ya han tenido.

De hecho, aseguraba que era el siguiente paso en su relación y Selena Gomez ha explicado ahora que precisamente adora que Blanco sea tan abierto y honesto, una parte de él que no ven sus fans, a quienes ha lanzado una pulla por haber atacado al productor por su físico —según muchos fans, Blanco no está "a la altura en belleza" de Selena—.

Selena Gomez Was Ready to Adopt at Age 35 Before Benny Blanco Came Along | Click to read more 👇 https://t.co/dWlFZdVh44 — TMZ (@TMZ) May 29, 2024

"Sé lo que otra gente puede hacerle a las personas que quiero. Mis propios fans, a quienes adoro y de quienes creo que me han moldeado en la persona que soy, me han dicho y medirán las cosas más dolorosas sobre cómo vivo mi vida", ha dicho, añadiendo: "Pero él tiene la capacidad de que nada de todo ese ruido lo desconcierta. Es realmente increíble y aprecio cada momento con él".

Por eso, se muestra firme en su relación y la defiende: "No sé lo que nos deparará el futuro, pero sí sé que, de momento, él no se va a ir a ninguna parte".