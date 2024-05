Victoria Beckham se sincera sobre su "disciplina" al seguir su dieta

Quizá en un principio sea duro y fatigoso, pero ahí es precisamente donde entra el esfuerzo, en hacerlo constante, en tener un método y no echarse atrás. Así piensa al menos Victoria Beckham que consigue mantener su estilizada figura con el paso de los años, ya que el pasado abril cumplió medio siglo.

En una entrevista que ha concedido a la revista Grazia, la empresaria y exmiembro de las Spice Girls ha dado a conocer que no es fortuito que siga manteniendo a su edad el físico que desea, sino que es el fruto de mucho "trabajo duro" a la hora de persistir en una estricta rutina de bienestar.

"Tengo mucha disciplina sobre la forma en la que como, en la manera en la que hago ejercicio y en mi trabajo", ha explicado la también diseñadora y esposa del exfutbolista y modelo David Beckham. "Eso es lo que soy", ha mantenido.

Asimismo, en lo que se refiere a su salud y a su estilo de vida, las cuales en ocasiones han provocado que oiga comentarios negativos o que la prensa ponga en duda sus hábitos alimenticios, Victoria ha asegurado que hace tiempo que aprendió a dejar de lado las opiniones de los demás sobre su físico.

"Supongo que sencillamente te vuelves más tolerante con el tiempo, ¿no?", ha sostenido la Spice Pija. "Es que es así es como me veo y como soy. Y por ello voy a sacar lo mejor de lo que tengo y voy a trabajar duro para mantenerlo", ha continuado, si bien ha admitido que eso no significa que de vez en cuando se deje llevar.

De hecho, ha confesado que, cuando se le apetece, le gusta "tomar una copa" y que no por ello se siente culpable. "No voy a ser como esa gente que te dice: 'Ah, pues hay demasiadas calorías en una copa de vino'. Pues me da lo mismo. La vida es demasiado corta, así que mejor vamos a disfrutar este ratito", ha explicado.

Estas declaraciones llegan cinco meses después de que su marido, David, afirmase en un pódcast que su esposa ha comido "lo mismo durante los últimos 25 años". "Desde que la conozco solo come pescado a la plancha y verduras cocidas. Rara vez se va a desviar de ahí", dijo entonces, recordando que solo en una ocasión, embarazada de su hija Harper, hizo una excepción por un antojo y que se convirtió en una de sus noches "favoritas".