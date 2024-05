Rufián, en el debate sobre la ley de amnistía: "Próxima parada, referéndum"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha defendido este jueves la ley de amnistía en el pleno del Congreso y ha asegurado que supone "la primera derrota del régimen del 78". En su intervención en la Cámara Baja, ha asegurado que "hoy no solo es un buen día para unas ideas o una causa, es un buen día para todo un país, para su democracia y para su libertad" ya ha enfatizado que "es un día de victoria, pero también es un día de derrota porque estamos ante la primera derrota del régimen del 78".

Rufián ha agradecido el esfuerzo a todos los protagonistas del procés, incluido Carles Puigdemont, y ha insistido en que lo de este jueves "no es un punto y final" porque "el partido judicial español todavía tiene que votar", en referencia a que tras la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso, la aplicación de la misma quedará en manos de los jueces. El portavoz de ERC ha concluido su intervención con un "próxima parada, referéndum". "Quien se ría, que recuerde lo que decía ERC hace unos años de la amnistía y lo que estamos votando hoy", ha insistido.

En la misma línea, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la aprobación de la ley de amnistía "no es el final de nada, sino el principio de una lucha en igualdad de condiciones para hacer posible un referéndum". Lo ha dicho en declaraciones a TV3 a las puertas de la Cámara Baja, donde ha augurado que cuando se apruebe la ley "la ultraderecha política, judicial y mediática española seguro que pondrá tantos palos en las ruedas como puedan" a su aplicación.

Por ello, ha insistido en que tras la votación de la amnistía no termina nada, ya que tendrán que "seguir trabajando en todos los campos, en todos los ámbitos, junto a todos, para que esta ley se implemente".

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha recordado que "el hecho de no sentirnos españoles, nos ha llevado al exilio", en referencia a Puigdemont, y ha dicho que "se ha faltado al respeto a todo un pueblo". Ha defendido que se aprueba una ley de amnistía "porque nosotros lo hemos forzado" y ha pedido "avanzar" hacia la "plena libertad". "No somos terroristas, no somos delincuentes, esta es la realidad", ha señalado.

Asimismo, el exlíder de la ANC y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha afirmado que la aplicación de la ley de amnistía será "imprevisible" como consecuencia del "baipás" del poder judicial con respecto al legislativo que, bajo su punto de vista, existe en España.