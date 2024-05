La misteriosa reaparición de Amaia Montero tras sus problemas de salud: "No queda tanto"

Amaia Montero, retirada desde hace un tiempo de la vida pública por sus problemas de salud, ha reaparecido de nuevo en las redes sociales para lanza un misterioso mensaje que ha abierto todo tipo de especulaciones hacia ella.

En sus stories de Instagram, la artista vasca muestra una llamativa chaqueta de botones de color fucsia colgada en una percha acompañada de un mensaje escrito por ella: "Y cada día me repito que no queda tanto...".

Mientras, en el story suena la icónica canción The Show Most Go On, de la banda Queen. Es decir, "El show debe continuar". Algo que ha sido interpretado por algunos de sus seguidores como que Amaia Montero estaría a punto de compartir buenas noticias, estando su vuelta más que próxima.

Lo cierto es que la donostiarra no lo ha pasado bien en los últimos tiempos. A finales de 2022, estuvo ingresada en la clínica de Navarra por un cuadro de estrés y ansiedad; y, en el verano de 2023, tuvo que volver a ser ingresada por una intervención en un dedo de la mano.

'Story' de Amaia Montero. INSTAGRAM AMAIA MONTERO

Han sido escasas sus apariciones, tanto en la vía pública como en sus redes. En una de las últimas quiso felicitar a uno de sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh.

"Feliz cumpleaños, hermanito", le escribió en stories este lunes 20 de mayo, día en el que Xabi San Martín, teclista y compositor del grupo, hacía 47 años.

"Te quiero, te adoro y te vuelvo a querer", añadió la artista en su publicación, haciendo referencia a 20 de enero, popular canción de su exgrupo de 2003.