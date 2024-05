Cómo saber si estoy entre los afectados por el ciberataque a Iberdrola

Iberdrola ha sido víctima de un ciberataque que ha dejado expuestos los datos de más de 600.000 clientes en España. El robo de datos ocurrió entre el 5 y 7 de mayo y los ciberdelincuentes habrían logrado obtener información personal como el nombre, los apellidos y el DNI de los clientes. Sin embargo, todo parece indicar que no habrían podido extraer los datos bancarios.

La cifra de afectados supone más del 8% del total de clientes con los que cuenta la multinacional energética en España. Pero, ¿cómo saber si uno soy uno de los usuarios afectados por el hackeo?

Usuarios afectados

En total son 850.000 los clientes los afectados por el hackeo, a pesar de que, en un primer momento, Iberdrola informó que se habían filtrado los datos de más de 600.000 usuarios, más adelante, la compañía actualizó el impacto del ciberataque y sumó otros 250.000 clientes de Curenergía (la tarifa regulada de Iberdrola).

Para tranquilizar a los usuarios, la empresa ha comunicado directamente a todos los clientes afectados por la incidencia mediante un mail o una carta y ha puesto a su disposición una serie de recomendaciones. Por lo tanto, si no has recibido una notificación, vía postal o email, significa que tus datos no han sido robados.

Recomendaciones para los afectados

Entre las recomendaciones de Iberdrola a sus clientes, está la de no compartir ningún tipo de información si recibe un mensaje sospechoso, pues ni Iberdrola ni ninguna otra empresa del grupo va a solicitar datos personales a sus clientes vía correo electrónico o telefonía móvil.

Asimismo, la compañía ha pedido a sus usuarios que no abran enlaces incluidos en emails, mensajes de telefonía móvil o servicios de mensajería instantánea a menos que tengan plena confianza en su procedencia. Además, invita a sus clientes afectados a ponerse en contacto con su operador de telefonía móvil si observan alguna incidencia.