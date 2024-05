María José Campanario revela su verdadera edad: "No cumplo 45..."

Hace apenas unas horas, María José Campanario cumplió años. Por ese motivo, la odontóloga hizo una excepción y se pronunció en Y ahora Sonsoles sobre su relación con Jesulín de Ubrique, actual marido y padre de la hija de Belén Esteban, manifestando que no se le otorgó el debido respeto que se merecía.

En respuesta a estas afirmaciones, Esteban tomó la palabra en Ni que fuéramos, donde aclaró su postura: "Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro. Pero lo que no me interesa no lo veo".

"Si recordamos la carta que hizo hace años… Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija", aseguró tajante.

Además, la princesa del pueblo señaló al torero como el principal responsable de cualquier conflicto en esta situación: "El único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre". Finalmente, se dirigió a Campanario, concluyendo: "Vamos a dejarlo aquí. Deseo que seas feliz, pero no me toques los cojones".

Polémicas aparte, la intervención, un día antes, de Campanario en el programa de Antena 3 dejó un detalle anecdótico que tiene que ver con su verdadera edad. "No cumplo 45, cumplo 46, todos los años me quitan uno", matizó.

En cuanto a su marido, confesó que le lleva el desayuno a la cama todos los días, no solo los especiales. Y sobre su situación personal, sentenció: "Estoy en un momento especialmente maravilloso, ya era hora".