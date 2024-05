El Gobierno incluirá en la ley de industria una reserva de productos estratégicos para garantizar su suministro ante posibles crisis

El ministro de Industria, Jordi Hereu, anunció este miércoles que la nueva ley de industria en la que trabaja el Gobierno incluirá la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi). El objetivo es conformar un listado de recursos críticos y de primera necesidad para asegurar su suministro ante una situación de crisis.

"Se trata de una medida gubernamental para avanzar en la autonomía estratégica innovadora, y que apenas cuenta con precedentes a nivel mundial", avanzó Hereu durante su intervención en el foro 'Pasos tangibles hacia la autonomía estratégica abierta', organizado en la sede del Ministerio. Junto a la relación de productos estratégicos, la intención del Gobierno es listar también las capacidades de producción nacional de estos recursos para agilizar su movilización y poder atender una escalada inesperada de la demanda en caso de necesidad.

De este modo, no se pretende almacenar estos recursos de primera necesidad en grandes cantidades, sino ser capaces de producirlos a nivel nacional de forma autónoma para reducir la dependencia de otros países en momentos en los que el suministro exterior puede no estar asegurado o en los que puedan interrumpirse los flujos de comercio internacional. Este escenario fue el que se vivió precisamente en 2020, cuando la irrupción de la covid-19 paralizó el planeta. Tanto España como el resto de países vecinos se encontraron de golpe con serios problemas para abastecerse de material sanitario imprescindible en aquellos momentos como fueron las mascarillas o los respiradores, por ejemplo.

Desde el Ministerio de Industria aclaran que la idea del Gobierno es "colaborar" con las empresas para que puedan mantener, junto a sus habituales líneas de producción, una "capacidad latente" para adaptarse a la producción de bienes estratégicos y para escalar la producción con gran rapidez ante una emergencia. Hereu destacó este miércoles que la reserva estratégica pretende ser no solo un mecanismo de gestión de crisis, sino también una herramienta de promoción de la industria española. El ministro hizo hincapié en la necesidad de contar con una industria "sostenible, europea y competitiva" a nivel nacional y europeo con el objetivo de avanzar hacia una "autonomía estratégica innovadora".

En esa línea, el Gobierno tiene la intención de iniciar en julio la tramitación de una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, en la que previsiblemente se incluirá la iniciativa de la Recapi. Esta norma, que tendrá que ser aprobada primero por el Consejo de Ministros y después recibir el visto bueno del Congreso, aspira a sustituir la actual regulación en materia de industria, en vigor desde 1992. "Es una ley que no es solo una actualización, sino un texto nuevo al servicio de los retos de la España de 2024", adelantó Hereu a principios de mes en un desayuno informativo. "No tiene que ser la ley de un Gobierno, me gustaría que fuera una ley de país, que dure diferentes mandatos", defendió, pidiendo a los partidos políticos que estén "a la altura".

Además de la reserva estratégica, hasta el momento ha trascendido que en el marco de la nueva ley se creará también una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica y un Consejo Estatal de Política Industria para coordinar la acción de las diferentes administraciones, así como herramientas para proteger los proyectos instalados en España. "Si hay grupos que deciden abandonar un determinado proyecto industrial, España no abandonará ese proyecto industrial", aseguró el ministro hace unas semanas.