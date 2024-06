Las voces de los jóvenes que votan por primera vez en las europeas: "Lo que está en juego es nuestro futuro"

Andrea tiene 20 años y las elecciones europeas del 9 de junio serán las primeras de este tipo en las que vaya a votar. Es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, y para ella esta cita con las urnas representa la ocasión perfecta para que los jóvenes decidan sobre su futuro. "Ahora, más que nunca, nuestro voto realmente puede influir. Somos los que determinamos el rumbo político y las prioridades de la Unión", explica a 20minutos.

La campaña electoral de estos comicios entra ya en tiempo de descuento, pero otros ciudadanos europeos (como los holandeses) ya están votando en sus colegios electorales para elegir a los próximos 720 diputados que les representarán al frente del Parlamento de la UE. En total, serán 21 millones los jóvenes que participarán por primera vez en unas votaciones de este tipo en toda Europa, y en España lo harán concretamente 2.259.617 electores noveles, tal y como ha precisado el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un comunicado.

Al igual que muchos otros jóvenes, entre las preocupaciones principales de Andrea se encuentran, esencialmente, la seguridad, el acceso a la vivienda y el desempleo. No sin motivo, ya que la Unión cerró el 2023 con una tasa media de paro en menores de 25 años de casi un 15%, cifra que se duplica si nos fijamos únicamente en España: un 28,7%, según el Eurostat, la oficina estadística europea.

"Estamos en la cima de un cúmulo de problemas muy graves, y al final también somos nosotros los que pueden dirigir el camino de Europa hacia un futuro alentador para los jóvenes", reclama la joven. "Este contexto nos lleva a querer levantarnos y cambiar las cosas, lo que está en juego es nuestro futuro y lo que nos va a quedar el día de mañana", explica.

Andrea Iglesias, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. SERGIO GARCÍA / 20M

También serán las primeras europeas para Xabier, verinés de 21 años que estudia Periodismo y Comunicación Audiovisual en Getafe. De cara a estas elecciones, ha resaltado que echa en falta un giro hacia las políticas sociales en el carácter de la Unión. "Siento que ahora mismo está muy orientada al mercado, creo que debería enfocarse en que los ciudadanos europeos puedan llegar a fin de mes y pagar la factura de la luz", manifiesta.

Al igual que Xabier, cada vez son más los jóvenes concienciados sobre los problemas a los que se enfrenta la UE y su capacidad para marcar el rumbo del cambio. Muestra de ello se tuvo en las últimas elecciones al Parlamento europeo, cuando la participación de los ciudadanos menores de 25 años aumentó en 14 puntos porcentuales, y la de los de 25 a 39 años, en 12 puntos, tal y como recogió el Eurobarómetro de 2019.

Xabier Guede, estudiante de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la UC3M. SERGIO GARCÍA / 20M

"Voy a votar porque quiero compartir mi voz, por muy pequeña que sea", explica, apelando también a la necesidad de los votos jóvenes. "Somos la generación que se moviliza. Opinamos en nuestras redes, nos manifestamos, y nos movemos por aquello en lo que creemos", asevera.

Entre sus preocupaciones también se encuentra la gestión de la política agraria, la inmigración y los derechos LGBT que, explica, necesitan "ampliar su alcance" y "ser protegidos" en los países miembros. "También me inquieta el auge de la ultraderecha, si llegan al poder mediante pactos habría un precedente que podría ser peligroso", asegura Xabier.

Y es que los grupos políticos más conservadores se están abriendo paso tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. El ejemplo está en Italia, Hungría o Polonia, con las figuras de Giorgia Meloni, Víktor Orbán o Andrej Duda al frente de los gobiernos. Y también han ido cobrando fuerza en los últimos años en otros de los 27. Es el caso de Vox en España, tercer partido en el Congreso, o del grupo francés Agrupación Nacional liderado por Marine Le Pen, segunda fuerza política en Francia.

Asimismo, destaca que su generación se caracteriza por filtrar todo lo que llega hasta ellos. "Creo que los jóvenes tenemos preocupaciones diferentes a otras generaciones, y que toda la información que nos ponen delante la 'cogemos con pinzas', la contrastamos más. No nos quedamos en la superficie", reafirma.

"Lo que pasa en Europa repercute en España"

Con él coincide Nieves, estudiante malagueña de 21 años y compañera de carrera de Xabier. "Desde que me he informado más y he sido más consciente de que la legislación que se realiza en Europa nos repercute directamente en España, he empezado a darle más importancia a estas elecciones", explica la joven. "Además, somos uno de los países que más representación tiene en el Parlamento, así que con más razón es importante votar", reafirma.

En efecto, España es el cuarto país con más escaños en la Eurocámara de entre los 27 miembros de la UE, con un total de 61 asientos. A la cabeza se sitúa Alemania, con 96 eurodiputados, seguido de Francia, con 81 escaños, e Italia, con 76 representantes. Esta distribución refleja la importancia de cada país en la estructura política de la Unión, principalmente en cuanto a su tamaño y población.

Nieves Peña, estudiante de 21 años de Periodismo y Comunicación Audiovisual. SERGIO GARCÍA / 20M

Para Nieves, esta será la primera vez depositando su voto en una urna, pues no acudió a las generales del año pasado. "No se trata solo de estar informado o de saber cuáles son tus ideas políticas, sino también de dar el paso de ver dónde encaja mejor lo que yo pienso en el programa de cada partido", explica la joven.

"Soy partidaria de votar en lo que de verdad cree que va a ayudar a España a defender sus intereses frente a Europa", asegura. En este sentido, uno de los temas en los que cree que la UE puede guiar al país es en la ley de amnistía. "Creo que sería positivo llevarla a un nivel europeo para que, como mínimo, nos ofrezcan alguna recomendación", sugiere.

La norma, aprobada el pasado jueves con una mayoría absoluta de 177 votos a favor, ha quedado validada en el Congreso de los Diputados tras un largo camino parlamentario. Entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero si se recurre al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) podría quedar congelada.

Por ello, al igual que Andrea y Xabier, Nieves coincide en que estas elecciones son la oportunidad "perfecta" para que la voz de los jóvenes se escuche en Europa. "Hay que poner atención porque, si no emitimos nuestro voto, ¿cómo vamos a decidir en las cuestiones que nos afectan? No hay otra manera", concluye la estudiante malagueña.

Los tres se muestran ilusionados de poder "aportar su granito de arena" en estas europeas, y están convencidos de que la participación de los jóvenes puede influir "significativamente" en el futuro de la Unión.