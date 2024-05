¿Depresión posconcierto de Taylor Swift? Los expertos explican cómo hay que superarla

Esta semana el epicentro de la Taylormanía ha sido, sin duda, Madrid. Los y las fans de Taylor Swift han llenado periódicos, redes, informativos, tiendas y prácticamente todo al alcance de la mano con sus canciones, su pasión, sus anécdotas y, por supuesto, sus conciertos en el Santiago Bernabéu. Un acontecimiento histórico —no por nada se habla de que The Eras Tour es la mayor gira de la historia de la música— que, para muchos, ya ha acabado, si bien es cierto que hay multitud de swifties que aun no han visto a la de Pensilvania en directo y que se desplazarán a otros países para poder hacerlo.

Y es cuando llega la tristeza, la rabia por no poder seguir en ese momento, la incapacidad para pararse a pensar que se ha vivido y no que ya no se volverá a vivir —aunque probablemente sí—, casi como si se tratase de un duelo por una pérdida real. Es un hecho probado que se producen este tipo de depresiones posconcierto de Taylor Swift, aunque también se pueden dar con otros artistas o eventos y, también, que hay recomendaciones de expertos y expertas para tratar de asimilarlo y superarlo de la mejor forma posible.

"Es difícil para quienes asisten entender que lo que ha sido increíble pueda volver a ocurrir, porque existe esa sensación de 'Esto no me sucederá más' y no puedo volver atrás", afirmaba en julio de 2023 para el periódico USA Today Douglas Mennin, profesor de psicología clínica de la Universidad de Columbia, añadiendo que dicha agonía puede prolongarse en personas que ya padezcan depresión.

Por su parte, Seth Feuerstein, profesor de psiquiatría de la Universidad de Yale que ha trabajado con grandes deportistas, se centra en ahondar en la extrema diferencia de vitalidad y felicidad entre un momento cumbre del concierto y el bajón del día después. "Le puede ocurrir a un atleta olímpico o en la Super Bowl. Cuando hablas con personas que han pasado por estas experiencias, aunque sean personas muy resilientes, a menudo describen el momento en el que se apagan los focos como un enorme desafío", matizaba.

Y algo parecido les ocurre a los y las swifties. Como se encargaron de explicar en febrero de este año desde el diario inglés The Guardian, hay vídeos en TikTok de jóvenes llorando al día siguiente porque no saben cómo seguir con su vida. Según relata la psicóloga Kayla Greenstien, quien formó parte del comité de las conferencias Swiftposium, en torno a la figura de la cantante, "es absolutamente normal sentirse un poco decaído después de un evento tan esperado como The Eras Tour".

MADRID, 29/05/2024.- La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift ofrece un concierto este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/JUANJO MARTÍN

Greenstien, que no se considera seguidora de Taylor pero en cambio sí "Swiftcuriosa", sostiene que se puede ver algo parecido en "las bodas", sobre todo por "la atmósfera creada" y que tras algo así "salir al mundo real puede ser cien por cien disonante". Algo que también acerca la experiencia a "tomar drogas psicodélicas", ya que ambas precisan de "mucha preparación" y el resultado, "esa sensación de conexión con los demás", es "extrema" y "casi trascendental".

Para Feuerstein, si alguien encuentra la energía y la posibilidad para hacer cosas que le alegren, aunque sea a un nivel más bajo que antes (de, por ejemplo, sufrir depresión), debería hacerlas. Sin embargo, la psicoterapeuta Crystal Burwell no considera que "la respuesta sea ir a muchos más conciertos", más allá del tema económico. "[La respuesta] Puede ser predisponerse a aquello que requiera salir de casa y ser sociable. Ese cuidado personal en el que nos centremos debe obligarnos a salir e interactuar", puntualiza.

Algo en lo que Mennin está más que de acuerdo. "Vivir la vida es importante a pesar de los desafíos. Y la salud es la capacidad de capear esos temporales", pregona, por lo que su consejo es "disfrutar esa experiencia cuando la tengas y conseguir buenos recuerdos de ella", por más que sea algo "difícil de hacer". "Asegúrate de que ese concierto sea excepcional. Que sea lo mejor que pueda ser", añade sobre lo que esté en las manos de quien asista.

Por último, Kelly Greco, psicóloga clínica de la Universidad del Sur de California, opina que el problema puede llegar si una persona llega a convencerse, a todo o nada, de que ese evento tiene que cambiar sus vidas. "Siempre que se pueda hay que verlo como un 'Doy las gracias por haber tenido esta oportunidad, ha sido positiva y todavía puedo mantener vivos estos recuerdos, seguir siendo parte de sus fans y de su música", afirma, a lo que hay que añadir un pensamiento alegre sobre ella o sobre otros fans que sí puedan asistir a más espectáculos.

MADRID, 29/05/2024.- La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift ofrece un concierto este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/JUANJO MARTÍN

De esta forma, desde USA Today los expertos recomiendan varios puntos claves para poder superar el posconcierto y no caer en una tristeza absoluta.

El primero es encontrar formas de recordar la noche con cariño, como ver fotos o vídeos o salir a pasear escuchando la discografía, en este caso, de Taylor; el segundo punto es planificar nuevas experiencias que puedan ser igualmente gratificantes, como quedadas con amistades o viajes; lo cual lleva al tercer consejo, que es evitar el aislamiento; el cual, por su parte, se concreta aún más en el cuarto apartado, que es no depender de las redes sociales; y, para acabar, como quinta recomendación, aprender y entender que el hecho de que una actividad no sea tan planificada ni masiva no se traduce en que vaya a tener un menor significado en nuestras vidas.