Este martes, en Ni que fuéramos, Kiko Matamoros ha revelado abiertamente su deseo de volver a experimentar la paternidad junto a su actual pareja, Marta López Álamo.

El colaborador, que ya cuenta con cuatro descencientes, ha expresado: "Si Dios quiere que tengamos un hijo será estupendo. Me gustaría irme de este mundo habiendo tenido un hijo con la mujer que más he querido".

A pesar de sus palabras cargadas de ilusión, el televisivo también ha revelado que actualmente están "poniendo medios" para ello, ya que "ella no encuentra el momento, y yo la entiendo".

A la pregunta de Belén Esteban sobre si la influencer es la mujer a la que más ha amado, Matamoros ha afirmado con contundencia: "Es la mujer que más he querido con diferencia".

Este elogio va acompañado de una reflexión sobre la fortuna que siente al tener a la creadora de contenido a su lado: "Cada día que veo a mi mujer en los medios, me convenzo más de la suerte que he tenido de tener una mujer que me entienda tanto y que me soporte tanto, porque hay que aguantarme".

Además, he reconocido que él es más dependiente que ella en la relación: "Celos no tenemos ninguno, pero yo soy más posesivo o absorbente (...) Cuando se va tres días a trabajar fuera y yo lo paso mal. Me cuesta dormir solo. He hecho mi vida a estar con ella casi constantemente".